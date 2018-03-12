وفد مراقبة اميركي اوروبي: انتخابات سوريا ناجحة بامتياز

وافاد موقع "سانا" الجمعة، ان أعضاء الوفد أشاروا خلال لقائهم الخميس عددا من أعضاء مجلس الشعب السوري، إلى أن نسبة مشاركة السوريين في الاقتراع فاقت توقعات كثير منهم بعد حملات التضليل التي تقودها حكومات دول غربية وعربية للتشويش على الاقتراع.

واعتبر أعضاء الوفد ان الاقبال الكبير على مراكز الانتخاب والإقبال على صناديق الاقتراع رغم كل ظروف التهديد والإرهاب في عدد من المناطق السورية يؤكد أن الشعب السوري حي وانتصر على الحرب.

وقال مدير تحرير موقع المحاربين القدامى في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية جيم دين: "إن الرسالة التي ستصل إلى المواطنين في الولايات المتحدة بعد عودتي ستكون بأن الانتخابات كانت حرة نزيهة وديمقراطية وأن كل ما يروجه الإعلام الغربي عن هذا البلد كذبة كبيرة".

واعتبر الباحث في مركز أبحاث العولمة باوتاوا الكندية مهدي دريوس نازمروايا أن من قاد الحملة ضد ممارسة الديمقراطية في سوريا بالغرب وخاصة اميركا يتبنون أصدقاء في العالم معروفين بحربهم ضد الديمقراطية وحرية التعبير كالسعودية وقطر والإمارات.

واضاف نازمروايا: "علمنا الشعب السوري دروسا في الديمقراطية والانتماء الوطني والدفاع عن كرامة بلده رغم إصرار التحالف العالمي الإرهابي على قتل الشعب السوري والإيحاء بأنه غيور على مصلحته وحريته وكرامته".

الباحث الإيرلندي ديكلان هانز اشار إلى أن ملاحظات أعضاء الوفد من خلال المراقبة الميدانية أكدت أن الأغلبية العظمى من المواطنين يدعمون الرئيس بشار الأسد ويؤمنون بأن النصر السوري بات قريبا.

من جانبها، دعت رئيسة لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري فاديا ديب كل من واكب الانتخابات الرئاسية في سورية إلى عرض ما شاهد في العالم كله لتصحيح ما شوهته حملات التضليل بحق الشعب السوري.

وشددت ديب على ثقة الحكومة السورية بتجربتها الديمقراطية جعلتها تفتح الباب أمام من يشاء للاطلاع على سير العملية الانتخابية والتعرف على الحقائق بأم العين.