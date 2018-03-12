اوروبا تدعو الاحتلال للتراجع عن مشاريع استيطانية جديدة

ودعا الاتحاد في بيان له سلطات الاحتلال الى التراجع عن هذا القرار وبذل كل الجهود لإستئناف مفاوضات التسوية.

وكانت تل ابيب قد نشرت عطاءات لبناء اكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة ردا على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية.

في المقابل قررت السلطة الفلسطينية التوجه الى الامم المتحدة لاستكمال خطتها بنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية وخصوصا من جانب الولايات المتحدة قد اثار غضبا اسرائيليا عارما.

واعلنت ما تسمى بـ وزارة الاسكان في كيان الاحتلال الاسرائيلي في بيان الخميس، انه "ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، طرحت وزارة الاسكان عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس".