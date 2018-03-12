الصليب الاحمر يدخل الفلوجة للمرة الأولى منذ بدء الازمة

وافاد موقع "السومرية نيوز" الخميس، ان اللجنة قالت في بيان: "ان عددا من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بإيصال إمدادات طبية عاجلة إلى المستشفى الرئيس في مدينة الفلوجة لتلبية الحاجة الماسة إلى هذه الإمدادات".

وأوضحت اللجنة أنها "قامت بإيصال تلك الإمدادات الطبية إلى المستشفى بعد حصولها على موافقة كل الأطراف المشاركة في القتال الدائر في الفلوجة على ذلك"، كما اوضحت ان "وصول موظفي اللجنة الدولية إلى مدينة الفلوجة وتمكنهم من الدخول إليها كان أول دخول لهم إلى هذه المدينة منذ شهر كانون الثاني من هذا العام، إذ حال القتال المحتدم والمتواصل فيها بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة دون دخولهم إليها".

ونقل البيان عن رئيسة البعثة الفرعية للجنة الدولية في بغداد، التي تولت قيادة الفريق المؤلف من 5 من موظفي اللجنة إلى الفلوجة باتريسيا غيوته قولها: "لقد بذلنا طوال الشهور القليلة الماضية قصارى جهدنا من أجل إيصال المساعدات اللازمة إلى الفلوجة وإلى المستشفى الرئيس هناك، ولكننا لم نتمكن من الوصول إلى المدينة بسبب القتال المحتدم فيها".

واضافت غيوته: "تنتابنا مخاوف شديدة من الأوضاع السائدة هناك، إذ يعاني الناس من النقص الشديد في المواد الغذائية والمياه والرعاية الصحية".

وتابعت: "لقد استخدمت المواد الطبية التي أوصلناها إلى المستشفى فورا لمعالجة الجرحى، ولذلك يحتاج المستشفى إلى المزيد من الإمدادات"، مشددة بالقول "يقوم موظفو مستشفى الفلوجة بعمل رائع في ظل الأجواء العامة التي لا زالت تتسم بقدر كبير للغاية من عدم الاستقرار في الفلوجة".

واعربت عن املها بأن "تتمكن من العودة إلى المدينة من أجل تقديم المزيد من المساعدات للمرافق الطبية والمنشآت المائية، وتقديم مواد غذائية ولوازم إغاثية أخرى للمدنيين المحتاجين إليها".

يذكر أن محافظة الأنبار، تشهد منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي عملية عسكرية لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش".