هل ستفقد قطر حق استضافة مونديال 2020؟

وافاد موقع "بي بي سي" الجمعة، ان فوز قطر بحق استضافة الدورة يخضع للتحقيق، بعد ان نشرت صحيفة صنداي تايمز اللندنية تقريرا يشير الى تسلم مسؤولين في الاتحاد الدولي (فيفا) رشى من اجل ترجيح كفة قطر.

وقال بلاتيني الذي كان قد صوت لصالح قطر لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية: "اذا ثبتت مزاعم الفساد، ينبغي التصويت ثانية وفرض عقوبات على قطر."

واضاف بشان سبب تصويته لصالح قطر في عام 2010: "لست نادما على شيء، اعتقد انه كان الخيار الصحيح بالنسبة لفيفا ولكرة القدم العالمية."

واكد انه سيقرر بعد اختتام دورة كأس العالم 2014 في البرازيل عما اذا كان سيرشح نفسه لرئاسة الاتحاد الدولي في الانتخابات التي ستجرى في مايو/ايار المقبل.

من جهتها، نفت اللجنة القطرية المنظمة لدورة 2020 كل ادعاءات الفساد.

