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كيف يطير مليارديرات الشرق الأوسط ؟

كيف يطير مليارديرات الشرق الأوسط ؟
الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة صناعة الطائرات الفرنسية إيرباص عن العادات الشرائية لمليارديرات الشرق الأوسط على موقعها الإلكتروني، وفقا لدراسة أجرتها الشركة تتمحور حول 3 مناطق تشهد ارتفاعا في عدد المليارديرات وهي الشرق الأوسط والصين وروسيا.

وافاد موقع "المرصد" اليوم الاحد، ان الشركة اشارت إلى أن "عدد المليارديرات في الشرق الأوسط سيزداد من 150 عام 2007 ليصبح 220 بحلول عام 2017".

وقالت الدراسة أن المليارديرات يحبون بأن يسافروا برفقة حاشية في الأغلب، الذين يعرفون نمط حياة هؤلاء الأثرياء ويقدمون لهم الاستشارات حول ما يتوجب فعله عند الوصول إلى وجهتهم، كما أنهم يرافقون الأثرياء إلى وجهاتهم سواء كانت للعمل أم للمتعة.

وأضافت أن مليارديرات الشرق الأوسط يفضلون السفر إلى أوروبا، من ضمنها المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي يمكن أن يصلوا إليها خلال بضع ساعات.

واشارت الى ان العادات الشرائية تختلف بالنسبة إلى المليارديرات باختلاف أعمارهم ووفقا للمدة التي امتلكوا فيها ثروتهم وبحسب المناطق الجغرافية التي يأتون منها، أما بالنسبة إلى مليارديرات الشرق الأوسط فتبلغ معدلات أعمارهم 61 عاما، وغالبا ما يرغبون بنقل قيمهم وعاداتهم وثرواتهم.

وذكرت الدراسة ان الفخامة تحمل معنى بالنسبة إلى المليارديرات، إذ تتمحور الفخامة حول حصولهم على الخدمات وفقا لرغباتهم وأن يحققوا أقصى استفادة من وقتهم.

وختمت الشركة نتائج دراستها لتشير إلى أن الطائرات النفاثة التي توفرها الشركة يمكنها أن تتوافق مع احتياجات المليارديرات، وأنها يمكنها أن تتسع لمجموعات يمكن أن يتراوح عددها ما بين 19 و100 مسافر.

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