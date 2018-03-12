روبوت ياباني يتعرف على المشاعر البشرية

ويستخدم بيبر نظاماً للتعرف على العواطف ونظام ذكاء اصطناعي يسمح له بتحليل الإيماءات والعواطف ونبرة الصوت البشرية ليدرك احاسيس الانسان.

وقالت الشركة إنه بإمكان البشر استخدام بيبر والتحدث إليه كما يفعلون مع الأصدقاء لانه مبرمج لأداء عدة وظائف واستجابات.

وفي مؤتمر صحفي عقد في طوكيو قال المدير التنفيذي للشركة إن البشر يصفون بعض معارفهم بأنهم مثل الروبوت كناية عن أنهم لايتفاعلون مع مشاعرهم وأحاسيسهم وأنا أقول لهم لا أيها الأعزاء، بل سيمنح الروبوت قلباً ومشاعر.

وأكدت الشركة إنها ستطرح الروبوت للبيع في جميع فروعها عبر العالم.

وتعتبر اليابان أكبر دول العالم من ناحية الطلب على الروبوتات حيث بلغ الحجم الكلي لشراء الروبوتات في اليابان 8 مليارات دولار خلال العام 2012.