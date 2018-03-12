امام جمعة طهران يدين الاعتداء على مدينة سامراء ويهنئ بفوز الاسد

وقال اية الله كرماني: "من المتيقن ان الفوز العريض لبشار الاسد اصاب الاميركيين بخيبة امل وزرع الياس في نفوسهم وايقنوا بان مكرهم لن يمكنهم من بسط نفوذهم في سوريا".

من جهة اخرى، دان خطيب جمعة طهران المؤقت الاعتداء الارهابي لجماعة داعش على مدينة سامراء المقدسة.

واضاف اية الله كرماني: "ان هؤلاء الارهابيون لن يكفون عن جرائمهم وان العدو يتربص لتوجيه الضربة وعلينا ان نتوخى اليقظة والحذر من مكر الاعداء".

واشار الى المفاوضات بين ايران ومجموعة (5+1)، وقال "لاينبغي ان نعلق الامل على الغرب بل يتعين علينا الاعتماد على انفسنا والتوجه الى الداخل لان البلاد تتمتع بطاقات جمة من شنها استقطاب الطاقات الشابة المليئة بالحيوية والنشاط والعقول مفكرة".

واكد اية الله كرماني ضرورة صيانة حقوق الشعب الايراني والعزة الاسلامية، مشيرا الى انها امور اوصى بها قائد الثورة الاسلامية، وبحمد الله ان الفريق النووي الايراني يواصل مفاوضاته ونامل ان يلتزم بهذه الخطوط.

ولفت خطيب جمعة طهران المؤقت الى ذكرى رحيل الامام الخميني (قدس سره)، وقال انه استثمر الفرص رغم انه كان في مواجهة طاغوت متجبر وحث الخطباء في هذا الاطارعلى توعية الجماهير.