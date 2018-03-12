ماذا قال مرسي في تغريده على موقع "تويتر"؟

وهاجم مرسي في أولى تغريداته، بحسب موقع راي اليوم، الرئيس الجديد المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي، قائلا: ان "مسرحية تنصيب قائد الانقلاب أرادوا لها شعبا مغيبا فصفعهم بوعيه وأذل ناصيتهم..فتجمعوا ولا تفرّقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".

وزعم مرسي أن كل دول العالم لا تعترف بالسلطة الجديدة بمصر، قائلا: إن “كل الشعوب الحرة لم تعترف بهذا النظام الانقلابي المجرم بسبب استمرار ثورة المصريين وتمسكهم بسلميتها المبدعة”.

وأضاف مرسي “أعلم أن الطريق صعبة لكني أؤمن بأصالة معادنكم وعدالة قضيتكم وأثق في نصر الله عز وجل لكم, بارككم الله لوطنكم وأمتكم ودمتم ثائرين”.

واختتم مرسي تغريداته بقوله “الله يشهد أني لم آل جهداً أو أدخر وسعاً في مقاومة الفساد والإجرام بالقانون مرة وبالاجراءات الثورية مرة فأصبت وأخطأت ولكني لم أخن فيكم أمانتي”.

وأثارت تغريدات مرسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن كيفية كتابته على حسابه بتويتر أثناء سجنه، ومن يدير الحساب بدلا منه حاليا، والذي رجح البعض أنه أحد أبنائه.

وحملت التغريدات أجزاء من رسالة لمرسي قال أنصار الإخوان إنها مسربة ونشرت أيضا على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قبل يومين.