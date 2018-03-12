بالصور..تعرف على اصغر فتاة بالعالم تسلقت "ايفرست"

وقامتْ مالافاث بورنا بتسلقِ القمة في الخامسِ والعشرين من ايار/ مايو الماضي من الجانبِ الشمالي للتبت، إذْ لا توجدُ قيودٌ على سنِ المتسلقين فى الصين، لكنها طَلبتْ من الهُواةِ الذينَ يرغبونَ بالتسلق أنْ يَبلغوا السادسةَ عَشْرةَ من العمر على الأقل.

وكانَ الأميركي /جوردان روميرو/ أصغرَ صبيٍ يصلُ القمةَ وهو في الثالثةَ عَشْرةَ من عمرِه، وقد تَسلَّقَها أيضاً من الجانبِ التبتي عامَ الفينِ وعَشَرة.

وقالت الفتاة الفقيرة (13 عاماً) إنها ذرفت دموع الفرح لدى وصولها للقمة بعد مخاوف شديدة وصعوبات جمة ووسط تضاريس وعرة. الا ان مالافاث بورنا تسلقت القمة البالغ ارتفاعها 8850 متراً في 25 مايو من الجانب الشمالي للتبت.

وأكدت رابطة متسلقي الجبال في التبت الصينية وصولها للقمة، ما يجعل مالافاث أصغر فتاة تتسلق إفرست. وتمت المغامرة برعاية جمعية أندرا براديش للرعاية الاجتماعية والسكنية والتعليمية في إطار برنامجها لتشجيع ومساعدة الطلبة الفقراء في الهند.