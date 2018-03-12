فودافون تقر بوجود خطوط سرية تسمح بتنصت الحكومات

وأضافت الشركة أن تسجيل المكالمات شائع في 29 دولة تستخدم فيها فودافون شبكة الهاتف النقال.

وكشف تقرير نشرته فودافون أن الخطوط السرية تسمح للوكالات الحكومية بتحديد مكان المتصلين عبر الهاتف.

واعترفت الشركة أنها واجهت الكثير من الصعوبات في تطبيق القوانين بالدول التي تشتغل بها، وفي تعاملها مع ما "تطلبه" الحكومات منها.

وأضافت الشركة أنه لم يكن بوسعها عدم الامتثال للقانون في تلك الدول.

وأوضحت أن تسجيل المكالمات الهاتفية في ست دول تعمل فيها يسمح به القانون، ولكنها لم تذكر هذه الدول بالاسم.

وقالت فودافون إنها نشرت هذا التقرير إسهاماً في النقاش بشأن أنظمة المراقبة الحكومية.

وتابعت تقول إن النقاش اليوم يتناول ضرورة أن تجد الحكومات توازناً بين واجبها في حماية الدولة والمواطنين وحماية خصوصية الأفراد.

واعتبر الناشطون المدافعون عن الخصوصية أن ما كشفته فودافون يؤكد أسوأ ما كانوا يتخوفون منه.