حزب الله: الانتخابات السوریة صفعة قویة لمحور العدوان علی سوریا

وخلال رعایته حفل إطلاق مشروع «كفالة الجار» في الضاحیة الجنوبیة لبیروت مساء الخمیس رأی الشیخ قاووق أن نتائج الانتخابات الرئاسیة في سوریا «قطعت الطریق علی المراهنین علی تقسیم سوریا وعلی اسقاط النظام وعلی تغییر المعادلات وعلی تغییر موقع وهویة سوریا، هم في حالة صدمة وذهول لذلك وجدناهم في تصریحاتهم یعبّرون عن خیبتهم وحسرتهم».

وأكد الشیخ قاووق «أنّ الإرهاب التكفیري عندما وصل الی لبنان اصطدم بمعادلات الانتصار، والمقاومة التي حمت لبنان من العدوان الإسرائیلي تحمیه من العدوان التكفیري الذي أراد أن یشعل الفتنة في كل دار، وأن یستنسخ النار المشتعلة في أفغانستان والعراق والصومال والیمن ومصر وسوریا إلی لبنان».

وشدد علی أن «المقاومة ضرورة استراتیجیة لكل اللبنانیین ولكل العرب في مواجهة الخطر الإسرائیلي والتكفیري، وعندما یكون لبنان محاصرًا بالمخاطر فما أحوجنا فیه الی التمسك باستراتیجیة المقاومة، وما أحوجنا الی حمایة كل عناصر قوة لبنان وحمایة كل عوامل الاستقرار والوحدة الوطنیة».

وفي سیاق آخر أكد الشیخ قاووق «أنّ حزب الله حریص الیوم وغدًا وبعد غد علی أولویة انتخاب رئیس للجمهوریة اللبنانیة لأنّ الفراغ هو خطر وخسارة للجمیع سواء علم الفریق الآخر أم لم یعلم» لافتًا إلی أنه «لا یمكن لأي فریق أن یعتبر الفراغ فرصة سانحة لتعزیز إمساكه بالسلطة، لأنّ الفراغ هو إضرار بالمصلحة وبمصالح الناس، والذین یعتبرون الأولویة الیوم لتعزیز صلاحیاتهم هم واهمون لأنّ یشكل استنزافًا للاستقرار والمصالح الوطنیة».

ویأتی إطلاق مشروع «كفالة الجار» ضمن سلسلة مشاریع اجتماعیة للتكافل الاجتماعي ینفذها حزب الله بالتعاون مع هیئة الإنماء الصحي والإجتماعي ولجان الأحیاء والمناطق والأبنیة السكنیة، علی أبواب شهر رمضان المبارك ویهدف «لتبنِّي تخصیص وجبات إفطار تحضَّر في المنازل و ترسل الی العائلات الفقیرة من أهل الحي والجیران».