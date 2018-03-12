البث المباشر
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق

حزب الله: الانتخابات السوریة صفعة قویة لمحور العدوان علی سوریا

حزب الله: الانتخابات السوریة صفعة قویة لمحور العدوان علی سوریا
الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أکد نائب رئیس المجلس التنفیذي في حزب الله الشیخ نبیل قاووق «أنّ الانتخابات الرئاسیة التي جرت في سوریا قد شکلت صفعة قویة لکل محور العدوان علی سوریا، وهي تشکل معبراً لمحور المقاومة الی مواقع قوة إضافیة».

وخلال رعایته حفل إطلاق مشروع «كفالة الجار» في الضاحیة الجنوبیة لبیروت مساء الخمیس رأی الشیخ قاووق أن نتائج الانتخابات الرئاسیة في سوریا «قطعت الطریق علی المراهنین علی تقسیم سوریا وعلی اسقاط النظام وعلی تغییر المعادلات وعلی تغییر موقع وهویة سوریا، هم في حالة صدمة وذهول لذلك وجدناهم في تصریحاتهم یعبّرون عن خیبتهم وحسرتهم».

وأكد الشیخ قاووق «أنّ الإرهاب التكفیري عندما وصل الی لبنان اصطدم بمعادلات الانتصار، والمقاومة التي حمت لبنان من العدوان الإسرائیلي تحمیه من العدوان التكفیري الذي أراد أن یشعل الفتنة في كل دار، وأن یستنسخ النار المشتعلة في أفغانستان والعراق والصومال والیمن ومصر وسوریا إلی لبنان».

وشدد علی أن «المقاومة ضرورة استراتیجیة لكل اللبنانیین ولكل العرب في مواجهة الخطر الإسرائیلي والتكفیري، وعندما یكون لبنان محاصرًا بالمخاطر فما أحوجنا فیه الی التمسك باستراتیجیة المقاومة، وما أحوجنا الی حمایة كل عناصر قوة لبنان وحمایة كل عوامل الاستقرار والوحدة الوطنیة».

وفي سیاق آخر أكد الشیخ قاووق «أنّ حزب الله حریص الیوم وغدًا وبعد غد علی أولویة انتخاب رئیس للجمهوریة اللبنانیة لأنّ الفراغ هو خطر وخسارة للجمیع سواء علم الفریق الآخر أم لم یعلم» لافتًا إلی أنه «لا یمكن لأي فریق أن یعتبر الفراغ فرصة سانحة لتعزیز إمساكه بالسلطة، لأنّ الفراغ هو إضرار بالمصلحة وبمصالح الناس، والذین یعتبرون الأولویة الیوم لتعزیز صلاحیاتهم هم واهمون لأنّ یشكل استنزافًا للاستقرار والمصالح الوطنیة».

ویأتی إطلاق مشروع «كفالة الجار» ضمن سلسلة مشاریع اجتماعیة للتكافل الاجتماعي ینفذها حزب الله بالتعاون مع هیئة الإنماء الصحي والإجتماعي ولجان الأحیاء والمناطق والأبنیة السكنیة، علی أبواب شهر رمضان المبارك ویهدف «لتبنِّي تخصیص وجبات إفطار تحضَّر في المنازل و ترسل الی العائلات الفقیرة من أهل الحي والجیران».

 

روابط ذات صلة

ما هو رد فعل حزب الله حول زيارة البطريرك الماروني للاراضي المقدسة؟

جنرال اسرائيلي: لدى حزب الله أكبر شبكة صواريخ بالعالم موجهة ضدنا

آخر الأخبار

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هكذا ترد ايران على الشائعات حول الطائرة التركية المنكوبة

شاهد.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف!؟

الشرطة البريطانية تفحص مادة مريبة في مقر البرلمان

موسكو: من حق الحكومة السورية ألدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للإرهاب

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الارهابيون في الغوطة الشرقية ...باتت أيامهم معدودة

هكذا رد نائب تركي على تصريحات قرقاش عن "تدخلات تركيا"

الأکثر مشاهدة