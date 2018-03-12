قتيل وثلاثة جرحى باطلاق نار جديد في جامعة اميركية

وقالت الشرطة ان احد الجرحى بين الحياة والموت بعد اطلاق النار الذي وقع في حرم جامعة سياتل باسيفيك.

واوضح المتحدث باسم شرطة سياتل كريس فاولر ان مطلق النار اعتقل بعدما فتح النار في بهو احد الابنية بالجامعة.

واضاف ان المعتدي بدأ بتلقيم بندقيته بعدما اطلق النار على ثلاثة اشخاص عندما هرع طالب كان يراقب المبنى للسيطرة عليه. وروى ان الطالب استخدم بخاخاً لاطلاق رذاذ الفلفل عليه وتمكن من شل حركته.

وياتي اطلاق النار بعد اقل من اسبوعين على قيام رجل في الـ22 بفتح النار في حرم جامعة في سانتا باربرا بكاليفورنيا. وقتل ستة اشخاص قبل ان يقدم على الانتحار.

ففي 25 ايار/مايو قتل نجل مخرج في هوليود يعاني من اضطرابات عقلية ثلاثة اشخاص طعناً بسكين قبل ان يقتل ثلاثة آخرين بالرصاص بالقرب من سانتا بربارا جنوب كاليفورنيا.

وقالت الشرطة ان 13 شخصاً على الاقل جرحوا برصاص اطلقه اليوت رودجر (22 عاماً) الذي انتحر على ما يبدو بعد هجماته في ايسلا فيستا بالقرب من حرم جامعة كاليفورنيا في سانتا بربارا.

واصبحت حوادث اطلاق النار شائعة في الولايات المتحدة. وفي كل مرة تثير هذه الحوادث انفعالات حادة ومطالب بفرض رقابة متزايدة على حيازة الاسلحة يعترض عليها اللوبي المدافع عن امتلاكها والمتمثل بجمعية السلاح الاميركية (ناشونال رايفل اسوسيشن - ان آر ايه).