الكيان الاسرائيلي يهنئ السيسي على فوزه بالانتخابات

وجاء الاتصالان الهاتفيان بالسيسي قبل يومين من تنصيبه بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التي أجريت أواخر الشهر الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان ان نتنياهو تحدث للرئيس المصري المنتخب عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الجانبين وعن الحفاظ على اتفاق السلام بينهما.

من جهته قال مكتب بيرس "شكر الرئيس السيسي لبيرس على كلماته الدافئة"! في ختام الاتصال بينهما.

ولم يتضح على الفور إن كانت الدعوة ستوجه إلى شخصيات إسرائيلية لحضور حفل تنصيب السيسي.

وقال مسؤولون إن السفير الإسرائيلي الجديد لم يقدم إلى اليوم أوراق اعتماده في القاهرة وهو ما يعني أنه لم يتسلم دعوة.

