اوباما يطالب بوتين بالاعتراف بالرئيس الاوكراني الجديد

وادلى اوباما بتصريحه هذا في مقابلة اجرتها معه شبكة "ان بي سي" الاميركية قبل ان يشارك في احتفالات الذكرى السبعين لانزال قوات الحلفاء في النورماندي في شمال غرب فرنسا حيث التقى ببوتين الذي التقى بدوره في المناسبة نفسها الرئيس الاوكراني الجديد.



وقال اوباما في المقابلة التي بثت في برنامج "ان بي سي نايتلي نيوز" انه يثمن تعاون روسيا في العديد من المسائل، مثل الحرب في افغانستان والاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الايراني، مضيفا "ولكن يجب ان يكون هناك قرار بشأن الوضع في اوكرانيا".



واضاف انه "يجب على بوتين ان يعترف بشرعية بوروشنكو الذي انتخب لتوه رئيسا لأوكرانيا وسيؤدي اليمين الدستورية السبت، ويجب على بوتين ان يعمل بشكل وثيق مع بوروشنكو والحكومة الاوكرانية لمحاولة حل الخلافات بين البلدين".



وأكد الرئيس الاميركي انه يتعين ايضا على روسيا ان "تتوقف عن تمويل وتسليح الانفصاليين الذين يخربون الجزء الشرقي من البلاد" (حسب قوله).



واضاف "اذا بدأت روسيا بالتصرف طبقا للمبادئ الدولية الاساسية فانا واثق من ان العلاقات ستتحسن بين الولايات المتحدة وروسيا".



ولاحقا، لدى لقائه بوتين، ابلغه اوباما شخصيا بهذه الرسالة، بحسب ما اكد بن رودس مساعد مستشارة الامن القومي الاميركي.



وقال رودس ان اللقاء بين الرئيسين الاميركي والروسي استغرق ربع ساعة على هامش غداء للقادة المشاركين في الاحتفالات بالذكرى السبعين للانزال.



وسيؤدي بوروشنكو اليمين الدستورية السبت في حفل سيحضره خصوصا نائب الرئيس الاميركي جو بايدن.



واكد الرئيس الاوكراني المنتخب في تصريح للتلفزيون الحكومي انه يتوقع من روسيا ان تعترف به "في اجل قصير".



ولا تزال موسكو على موقفها الذي يعتبر ان انتخاب بوروشنكو تم على اثر "انقلاب" اطاح بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وهي لم تعترف رسميا بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها اوكرانيا، ولكن بوتين اكد مرارا انه "سيحترم" خيار الشعب الاوكراني.