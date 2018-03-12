بان كي مون يبدي قلقه حيال المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام

وبدا هؤلاء السجناء اضرابا عن الطعام في 24 نيسان/ ابريل للفت الانتباه الى وضعهم وهم يطالبون بانهاء نظام الاعتقال الاداري الذي يخضعون له من قبل السلطات الاسرائيلية، اي من دون اتهام ولا محاكمة.



وقال ستيفان دوجارك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة في بيان ان "الامين العام قلق ازاء المعلومات التي تشير الى تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ اكثر من شهر".



وبحسب بان كي مون، فانه يتعين "توجيه الاتهام او الافراج في اسرع وقت" عن هؤلاء السجناء الفلسطينيين.



وبحسب المتحدثة باسم دائرة السجون الاسرائيلية، فان العدد الاجمالي للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام يبلغ 290، منهم 70 في المستشفى.



وبين المضربين عن الطعام الـ290، يرفض 125 الطعام منذ نهاية نيسان/ ابريل، بحسب منظمة فلسطينية غير حكومية.



وهناك قرابة خمسة الاف فلسطيني معتقلين في السجون الاسرائيلية بينهم نحو 200 قيد الاعتقال الاداري.



وهذا الاجراء المثير للجدل الموروث من ايام الانتداب البريطاني على فلسطين يسمح باعتقال فلسطينيين من دون اتهام ولا محاكمة لفترات من ستة اشهر قابلة للتجديد بشكل غير محدد.



ويلجأ كيان الاحتلال الاسرائيلي الى هذا الاجراء خصوصا لعدم الكشف عن ملفات الفلسطينيين وحماية شبكة مخبريها الذين يعتبرهم الفلسطينيون بمثابة "متعاونين".