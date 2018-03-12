وقالت الوكالة إن فتح الحسابات سيساعدها "في التفاعل بشكل أفضل مع الجمهور" حسب تعبيرها.

وكانت التغريدة الأولى التي أرسلها الجهاز الجاسوسي عبر تويتر هي "لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي أن هذه أول تغريدة لنا"، وقد جلبت هذه التغريدة للوكالة 200 ألف متابع.

ويوجد للوكالة موقع على الإنترنت منذ فترة طويلة، وكذلك لها حساب على يوتيوب وفليكر.

وستقوم الوكالة بنشر قطع من متحفها لم يطلع عليها الجمهور حتى الآن ومعلومات حول موسوعتها لزعماء العالم وخرائط ومعلومات أخرى.

وكان البعض قد انتقد إدراة الرئيس الاميركي أوباما واصفا إياها بإنها "سرية وغامضة"، تحظر تواصل الصحفيين مع موظفي وكالة الاستخبارات بدون إذن، حتى لو لم يتعلق الأمر بمعلومات سرية.