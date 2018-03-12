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برلمانيون تونسيون يشكلون منظمة لتجريم التطبيع+ فيديو

السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

تونس ( العالم ) – 7-6-2014- اعلن عدد من اعضاء المجلس التاسيسي في تونس عن انشاء منظمة "برلمانيون من اجل القدس" لحشد الدعم الرسمي والقانوني للقضية الفلسطينية وتجريم التطبيع وذلك بمناسبة يوم المسيرة العالمية الى القدس والذي احياه التونسيونَ الجمعة عبر فعالية تضامنية مع الشعب والاسرى الفلسطينيين.

وقال معز بلحاج رحومة نائب رئيس جمعية "برلمانيون من اجل القدس " في تصريح للعالم ان "الفكرة الاولى تنطلق من تونس لكننا نسعى ان يكون هناك جهد اشمل وجهد اكبر لاعداد منظومة قانونية تمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني تجاريا وثقافيا وعلميا لان البعض يلتجا الى بعض الندوات العلمية ويتخذها ذريعة للتطبيع مع الندوات الفكرية التي يمكن ان تعقد في الكيان الصهيوني .
واضاف رحومة : من الناحية الثقافية  يعتقد البعض بان الثقافة لاحدود لها ويسعى من هذا المنطلق الى التطبيع مع الكيان الصهيوني.  
وفي شارع الحبيب بورقيبة احتشد التونسيون في فعالية تضامنية حملت المشاركين في رحلة بين ثنايا المعاناة اليومية التي يواجهها الفلسطينيون في ظل الاحتلال وعمليات الاستيطان و محاولات التهويد التي تستهدف المقدسات العربية والإسلامية.
وقال محمد العكروت عضو اللجنة العالمية لنصرة القدس و الاقصى في تونس في تصريح للعالم: نحن نريد ان نقول لاخواننا في فلسطين نحن معكم وندعمكم  بما نستطيع ونبارك خطاكم في التوحد.
احياء الذكرى ياتي في خضم المصالحة الوطنية الفلسطينية والذي من شانه ان يسهم في توحيد الجهود وحشد التضامن العربي والاسلامي لدعم صمود الاسرى والمعتقلين في  معركة الامعاء الخاوية التي يخوضونها في سجون الاحتلال الصهيوني.
وقال جمعة ناجي سفير فلسطين الاسبق بتونس في تصريح للعالم: الاسرى هم ابطالنا الذين يشرفون شعبنا وامتنا في صمودهم وفي اضراباتهم المتواصلة في تلقينهم العدو درسا في الصمود امام السجان وامام الجلاد وعدم التنازل عن الحرية كهدف لهم ولشعبهم .
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