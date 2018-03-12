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مقتل 7عناصر لـ "داعش" بتجدد اشتباكات غربي الموصل

مقتل 7عناصر لـ
السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

قتل 7 عناصر من "داعش"، في حصيلة أولية لتجدد الاشتباكات بين التنظيم وأفواج طوارئ الشرطة بمنطقة 17 تموز غربي الموصل، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر في شرطة محافظة نينوى قوله السبت، ان قائدي العمليات المشتركة والقوات البرية الفريقين أول ركن علي غيدان وعبود قنبر، وصلا إلى مقر قيادة عمليات المحافظة، للإشراف المباشر على العمليات العسكرية التي تجري غربي الموصل.

 يأتي ذلك في وقت كشف قائد شرطة الأقضية والنواحي بمحافظة كركوك العميد سرحد قادر السبت، عن انطلاق عملية أمنية واسعة على الشريط الحدودي بين محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين.

وقال قادر إن "قوات مشتركة من شرطة الأقضية والنواحي واللواء 49 من الفرقة 12 أطلقت منذ صباح اليوم، عملية أمنية واسعة شملت أقضية الزاب وأجزاء من قضاء الحويجة وقضاء مخمور (55- 110كم جنوب غربي كركوك)، ضمن الشريط الحدودي الفاصل مع محافظة نينوى"، مبينا ان "العملية جاءت بعد الأحداث التي شهدتها تلك المحافظات، وتحسباً لفرار المسلحين من نينوى ودخولهم إلى أطراف كركوك".

واضاف قادر أن "هذه العمليات ساهمت لحد الآن في العثور على مقرين تابعين لمسلحي داعش في قرى الهجيل التابعة لناحية الزاب وتدميرها بقذائف هاون، تحسباً فيما إذا كانت مفخخة"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الأمنية مستمرة من خلال عمليات دهم وتفتيش ونصب سيطرات ثابتة وراجلة".

واكد قادر أن "قوات شرطة الأقضية والنواحي وبالتعاون مع قوات الفرقة 12 رفعت حالة التأهب منذ أحداث سامراء ونينوى، تحسبا لحدوث طارئ في المناطق التي تنشط فيها هذه الجماعات"، لافتا الى ان "تلك القوات تمتلك معلومات عن نشاطات هذه الجماعات التي تنشط في مناطق جنوب غربي كركوك ضمن الشريط الحدودي بين كركوك ومحافظة صلاح الدين وفي مناطق جبال حمرين التي تتخذها تلك مقاراً لها".

وتابع قادر ان "عملية واسعة اخرى ستنطلق بمشاركة الطيران لتمشيط سلسلة جبال حمرين بعد ورود معلومات عن تجمعات للمسلحين فيها ".

وشهدت محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار قيام مسلحين من "داعش" بالسيطرة على أجزاء من تلك المحافظات، فيما تمكنت القوات الحكومية من الجيش والشرطة من إعادة فرض سيطرتها بعد اشتباكات جرت بين الجانبين".

يذكر أن محافظة كركوك (250 كم شمال العاصمة بغداد) تعد من المناطق المتنازع عليها، وتشهد أعمال عنف شبه مستمرة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين في عموم مناطق المحافظة.

وفي غرب الموصل، بدأت غالبية الأسر التي تسكن في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، بالنزوح الى اماكن آمنة، حسبما افاد مصدر امني موضحا بان "آلافا من الاسر التي تسكن مناطق حي الزهراء والتحرير والاربجية شرقي الموصل، وحي العريبي والاصلاح الزراعي وحي 17 تموز والهرمات وحي التنك غربي الموصل، نزحت من منازلها الى مناطق امنة بسبب العمليات العسكرية والقصف العشوائي لمناطقهم".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عدد المسلحين المتواجدين في مناطق غرب الموصل، بلغ اكثر من 3000 عنصر من داعش"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تواصل عملياتها لتطهير تلك المناطق من هؤلاء المسلحين".

يذكر أن محافظة نينوى شهدت الجمعة، مقتل وإصابة 47 مدنياً جميعهم من الشبك بانفجار سيارتين مفخختين في قضاء برطلة شرق الموصل، اضافة الى مقتل 16 من عناصر "داعش" باشتباك مسلح مع القوات الامنية غربي الموصل، ومقتل 75 "إرهابياً" وحرق 20 عجلة في مناطق متفرقة من الموصل، فضلا عن مقتل 70 شخصاً بسقوط قذائف هاون شرقي وغربي الموصل.

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