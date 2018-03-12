داعش يفجر الجسر الرابط بين جامعة الانبار ومدينة الرمادي

من جهته، نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر في شرطة محافظة الانبار قوله بأن عناصر تنظيم "داعش" فجروا مركز أمن جامعة الانبار والجسر الرابط بين الجامعة ومدينة الرمادي، فيما اشار الى ان الاشتباكات لا زالت جارية بين القوات الامنية وهذه العناصر.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاشتباكات مستمرة بين قوات الجيش باسناد من الشرطة مع عناصر داعش التي تسيطر على بناية الجامعة".

وكان مصدر في شرطة محافظة الأنبار افاد في وقت سابق السبت، بأن القوات الأمنية من الجيش والشرطة تحاول اقتحام جامعة الأنبار لاستعادة السيطرة وتحرير الطلاب الرهائن المحتجزين من قبل تنظيم "داعش".

وجاء ذلك بعدما سيطر مسلحون على مبنى جامعة الانبار واحتجزوا طلاب الأقسام الداخلية كرهائن، فضلا عن وقوع تفجيرين لم تعرف طبيعتهما داخل مبنى الجامعة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.