العميد تنكسيري: الحرس الثوري ضمان لامن البلاد

وقال العميد تنكسيري في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة جديدة من القوات البحرية من مركز "احمد بن موسى (سلام الله عليه)" التدريبي التابع للقوة البحرية للحرس الثوري، في الاشارة الى اهمية الامن والهدوء في المجتمع، انه ما لم يتوفر الامن والهدوء فان اي جهد في المجتمع لن يكون بمناى عن الاضرار والاخطار.

واضاف، ان الامن ضمان للسلامة والازدهار والنشاط في المجتمع واذا لم يتوفر الامن فان اي جهد لن يحقق النتيجة المتوخاة منه في مختلف المستويات الاقتصادية والثقافية وغيرها.

وتابع قائلا، ان احدى المؤسسات الضامنة للامن دوما في مختلف مجالات الحياة الفردية والاجتماعية في الجمهورية الاسلامية في ايران هي قوات حرس الثورة الاسلامية التي مازالت تؤدي هذا الدور جيدا بكل وجودها وهي صامدة في هذا الطريق حتى التضحية والفداء.