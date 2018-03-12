قطر والسعودية تدفعان 700 دولار شهريا لكل إرهابي

ونقلت "شبكة الاعلام العراقي" على موقعها عن عضو مجلس إنقاذ الفلوجة مكي العيثاوي تأكيده لهذه الارقام.

وافادت الشبكة بان هذه المعلومات الامنية تأتي في وقت تتزايد فيه يوما بعد يوم حالات التناحر والانقسام بين العصابات الإرهابية التي اغواها الدعم الذي تقدمه كل من السعودية وقطر للإرهابيين، بهدف زعزعة الامن والاستقرار في العراق، اذ اظهرت المعلومات الامنية الجديدة، حصول عمليات قتال بين عناصر"داعش" و"المجلس العسكري" الارهابيين في الفلوجة، سقط على اثرها 11 قتيلا، اللذين ما زالا يتقاتلان من اجل بسط نفوذهما في المدينة.

الى ذلك، اكد رئيس مجلس انقاذ الفلوجة حميد الهايس، حصول نزاعات عنيفة بالسلاح الأبيض بين عناصر"داعش" والمجلس العسكري في مركز مدينة الفلوجة اسفرت عن سقوط 11 قتيلا بين صفوف الطرفين، الهدف منها رغبة كل طرف بفرض سيطرته بالكامل على المدنيين العزل.بدوره، قال عضو مجلس إنقاذ الفلوجة مكي العيثاوي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "داعش" يعاني من انشقاقات عديدة، مؤكدا توافر معلومات تدلل على أن 34 عصابة ارهابية تقاتل في الفلوجة، مرجعا اسباب تلك المشاكل الى التنافس على الغنائم وعلى تمويل الدول الخارجية.

كما تشير الارقام الاحصائية، الى ان القوات المسلحة تمكنت حتى اليوم من تكبيد "داعش" خسائر جسيمة في الارواح والمعدات، تمثلت بقتل واصابة اكثر من اربعة الاف ارهابي، بينهم المئات من المجرمين العرب، فيما اعلنت قيادة القوة الجوية، تنفيذها 300 عملية جوية استهدفت مقرات للارهابيين في الفلوجة خلال الاشهر الستة الماضية، واجراء 900 جولة استطلاعية لتحديد اماكن "داعش"، فضلا عن نقلها 90 ألف منتسب من الانبار إلى بغداد وبالعكس.