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عراقجي : جولة جديدة من المحادثات النووية الاسبوع الجاري

عراقجي : جولة جديدة من المحادثات النووية الاسبوع الجاري
السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي بان محادثات ثنائية ستجري بين الوفد الايراني وبعض اعضاء مجموعة "5+1" على مستوى المساعدين خلال الاسبوع الجاري وقبل انطلاق جولة المفاوضات القادمة بين الجانبين في فيينا.

وقال عراقجي في تصريح لوكالة انباء "فارس"، ان اجتماعات ثنائية ستعقد بين ايران وبعض اعضاء مجموعة "5+1" على مستوى المساعدين خلال الاسبوع الجاري قبل انعقاد جولة المفاوضات القادمة بين الجانبين والمقررة في فيينا خلال الفترة من 16 الى 20 حزيران /يونيو الجاري.
واوضح بانه يتم حاليا تحديد مكان وموعد هذه المحادثات وسيتم الاعلان عن ذلك لاحقا.
ومن المقرر ان تجري جولة المفاوضات النووية الخامسة حول الاتفاق الشامل بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "5+1" خلال الفترة من 16 الى 20 حزيران /يونيو الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.
وعلى هامش اللقاء الذي جرى في اسطنبول اخيرا بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون يوم 27 ايار /مايو الماضي، عقدت جولة محادثات تقنية برئاسة المدير العام في الخارجية الايرانية حميد بعيدي نجاد ومساعد اشتون، ستيفان كلمنت.
واثر اللقاء صرح عراقجي ان الطرفين اتفقا على استمرار مشاوراتهما التقنية والسياسية لغاية انعقاد جولة المفاوضات النووية القادمة، ومن ثم اعلن ظريف في مؤتمر صحفي بان اجتماع الخبراء بين ايران ومجموعة "5+1" يعقد على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
كما قال ظريف انه تقرر عقد جولة المفاوضات النووية القادمة خلال الفترة من 16 الى 20 حزيران في فيينا وفضلا عن ذلك فقد جرى الاتفاق على ان يتم عند الحاجة الى جانب اجتماعات الخبراء على هامش اجتماع مجلس الحكام، عقد اجتماعات سياسية او تقنية في اطار جولة او عدة جولات بصورة غير رسمية للتمكن من اعداد المواقف للمفاوضات القادمة.
وكان وزراء خارجية ايران والدول الست (اميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا) وبحضور اشتون قد اتفقوا في 24 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي على "خطة العمل المشترك" حول البرنامج النووي الايراني ودخلت الخطوة الاولى للاتفاق حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني /يناير لتنتهي في 11 تموز/ يوليو القادم اي نهاية الاشهر الستة للخطوة الاولى للاتفاق.
وبعد ان دخلت الخطوة الاولى للاتفاق مرحلة التنفيذ انطلقت المفاوضات المتعلقة بالاتفاق الشامل حيث تم عقد 4 جولات مفاوضات لحد الان في فيينا.
وفي الجولة الرابعة التي كان من المقرر ان تبدا فيها المحادثات حول نص الاتفاق الشامل، لم يتم تحقيق تقدم ملموس نظرا للمطالب المبالغ بها من الطرف الاخر.
 

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