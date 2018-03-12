سياسي ألماني يتصل بميركل ويخسر نصف مليون يورو

فعلى الرغم من أن بوسباخ اتصل من هاتفه الخاص مرتين بالمستشارة الألمانية، إلا أنها لم ترد، لتنتهي كلتا المحاولتين ببريد صوتي من هاتف ميركل.

من جانبه أعرب السياسي الألماني عن ارتياحه لعدم التواصل مع المستشارة، إذ أشار إلى عدم ثقته بأنها ستكون سعيدة بهذه المكالمة، بل افترض أنها ستوبخه على هذه الفعلة مفترضا قولها: "لا تحدثني عن سؤال في من سيربح المليون. أنا أتفاوض الآن حول كيفية مواصلة الأمور في أوروبا"، كما أعرب عن شكه في أن تكون أنجيلا ميركل على علم بالإجابة الصحيحة على السؤال.

أما السؤال الذي احتاج فيه بوسباخ إلى مساعدة صديق فيتعلق بغسالة "WM 66" التي كانت تتمتع بشعبية هائلة في ألمانيا الشرقية، حتى أن مالكيها كانوا يستخدمونها في: أ- توليد الكهرباء، ب- سلق الفواكه، ج- شفط الأتربة، د- استقبال الإذاعة الغربية، علما أن الإجابة الثانية هي الصحيحة.

في هذه المرحلة قرر السياسي الألماني التوقف عن مواصلة البرنامج، والتخلي عن حق الإجابة عن السؤال الذي كان من الممكن أن يجلب له نصف مليون يورو، ليكتفي بـ 125 ألف يورو، صرح بأنه سوف يتبرع بها لأعمال خيرية.