طهران تدین الهجوم الارهابي علی عبدالله عبدالله

واشارت المتحدثة باسم الخارجیة الایرانیة مرضیة افخم الی محاولات التیارات المتطرفة لاجهاض العملیة السیاسیة في افغانستان واکدت بان ايران الاسلامیة ومع اعلان دعمها لمسیرة اقرار الدیمقراطیة وسیادة الشعب، تری ان اجراء الانتخابات في افغانستان یسهم في اعتزاز الشعب الافغاني بتقریر مصیره، وان هذه الخطوة لیس تسهم في المزید من دعم الوحدة الوطنیة بین ابناء الشعب الافغاني فحسب بل تعتبر ردا حاسما علی دعاة العنف والارهاب فی افغانستان.

یذکر إن موکب المرشح الرئاسي في أفغانستان عبدالله عبدالله کان قد تعرض یوم امس الجمعة في شمال غربي کابول الی عملیة ارهابیة نفذها انتحاري کان یقود سیارة قام بتفجیرها في التجمع الانتخابي للمرشح الرئاسي الافغاني الا ان عبدالله لم یصب بأذی.

وقتل وجرح ما لایقل عن 10 اشخاص من بینهم ثلاثة من المرافقین لعبدالله.

وستشهد أفغانستان جولة الإعادة للانتخابات الرئاسیة یوم 14 یونیو بعد فشل المرشحین الاثنین في الحصول علی أکثر من 50 في المئة التي یتطلبها القانون الانتخابي للحصول علی الأغلبیة الواضحة.