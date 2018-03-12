توقف مضخة المياه الرئيسية بالموصل بعد قطع "داعش" الكهرباء عنها

وقال المصدر للـ"السومرية نيوز"، إن "عناصر تابعون لتنظيم داعش الإرهابي قطعوا الكهرباء عن المحطة الرئيسية لضخ مياه الشرب لمناطق رجم حديد و17 تموز غربي الموصل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه المضخة توقفت عن العمل على الفور"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية ما زالت تشتبك مع الإرهابيين في عدة مناطق من المحافظة من اجل طردهم واستعادة السيطرة عليها".

وكان مصدر في شرطة محافظة نينوى أفاد اليوم السبت، بان القوات الأمنية تمكنت من قتل 31 عنصرا من "داعش" بينهم المسؤول العسكري للتنظيم شرقي الموصل، فيما وجهت قيادة عمليات نينوى، نداء لأهالي المحافظة الى الالتزام ببيوتهم لأنها ستوجه "ضربات موجعة للإرهابيين".

يذكر أن قائدي العمليات المشتركة والقوات البرية الفريقين أول ركن علي غيدان وعبود قنبر، وصلا، في وقت سابق من اليوم، إلى مقر قيادة عمليات نينوى، للإشراف المباشر على العمليات العسكرية التي تجري غربي الموصل.