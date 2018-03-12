4 افلام ايرانية تفوز بجوائز مهرجان عراقي

والافلام الفائزة هي، فيلم"فرش ثار الله" للمخرج علي رضا سبحاني، وفيلم "گِل گيران" (اجساد الطين) للمخرج محمود غفاري، وفيلم "نقل نخل" للمخرج علي محمد ناصر بافقي، وفيلم "رسم عاشقي "(طريقة العشق) للمخرج لله‌کرم رضائي‌زاده.

وتكونت لجنة تحكيم المهرجان من الفنان المصري أحمد ماهر والمخرج المصري وائل رضوي والمخرج الايراني مجتبى راعي، و روح الله أسعدي وإحسان الحلي والمخرج العراقي حمودي الحارثي وجمال أمين والشيخ عمار الهلالي.

وجاء الإعلان عن الفائزين خلال حفل ختام المهرجان الذي أقيم الجمعة 6 يونيو/حزيران الحالي.

وشارك في مهرجان "ربيع الشهادة" 57 فيلما من مختلف الدول الاسلامية .