اندبندنت: قطر لن تستأنف إن فقدت حق تنظيم كأس العالم

وبينما يتواصل الجدل حول اتهامات بالفساد تطال حصول قطر على حق تنظيم مباريات كأس العالم، فقد كشف النقاب عن أن قطر قد تعهدت بعدم اتخاذ أي خطوات قانونية في مواجهة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حين تنافست على حق تنظيم المباريات عام 2010.

وتنفي قطر الاتهامات بالفساد وتواجه معركة شرسة للاحتفاظ بحقها.

وكان يعتقد ان الفيفا قد تتردد في إعادة التصويت على من يحصل على حق تنظيم البطولة خوفا من اتخاذ قطر إجراءات قانونية، لكن الممثل القانوني لإحدى الدول التي تنافست على حق تنظيم المباريات قال لصحيفة الإندبندنت أون صنداي إن جميع الدول المتنافسة وقعت على تعهد بالالتزام بالميثاق الأخلاقي للفيفا، الذي يترتب عليه ان الخلافات يجري حسمها داخل إطار الفيفا بمشاركة لجنة الاستئناف التابعة له.

وهذا يعني أنه لو قرر الفيفا إعادة التصويت فلن تستطيع قطر اللجوء إلى محاكم سويسرية.

ولم يبد هذا الأمر مهما عند التصويت لأن لا أحد كان يتوقع فوز قطر، لكن الآن اصبح للموضوع ثقل.