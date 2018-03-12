لقب زوجي الرجال للفرنسيين بينيتو وفاسيلان

فاز بينيتو وفاسيلان في النهائي اليوم السبت على الاسبانيين مارسيل غرانويرس ومارك لوبيز المصنفين في المركز الثاني عشر 6-3 و7-6 (7-1). وهي المرة الاولى التي يعود فيها لقب زوجي الرجال في رولان غاروس الى الفرنسيين منذ 30 عاما حين توج به يانيك نوا وهنري ليكونت عام 1984.وعوض بينيتو وفاسيلان المحاولة الفاشلة لمواطنيهما نيكولا ماهو وميكايل لودرا اللذين سقطا العام الماضي امام الشقيقين الاميركيين بوب ومايك براين. ويعود أخر لقب احرزه الفرنسيون في البطولات الكبرى الى عام 2007 حين توج لودرا وارنو كليمان، قائد منتخب فرنسا حاليا، في ويمبلدون الانكليزية.



