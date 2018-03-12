فوز الارجنتين على سلوفينيا 2-صفر

سجل ريكاردو الفاريز (12) وليونيل ميسي (76) الهدفين.ولم يشرك مدرب الارجنتين اليخاندرو سابيلا ثلاثي النجوم ليونيل ميسي وسيرخيو اغويرو وانخل دي ماريا في التشكيلة الاساسية، وانزلهم في الشوط الثاني.وسيطر الارجنتينيون على المجريات وافتتحوا التسجيل في وقت مبكر بقذيفة بعيدة المدى وجهها الفاريز استقرت في اسفل الزاوية اليمنى (12).وعجز الصف الاحتياطي عن زيادة الغلة حتى نزول النجم المطلق ميسي بدلا من ايزيكييل لافيتزي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، فعزز التقدم بالهدف الثاني بعد تمريرة رأسية من اغويرو (76). وتلعب الارجنتين في نهائيات المونديال ضمن المجموعة السادسة الى جانب البوسنة وايران ونيجيريا.

وتبدأ الارجنتين منافساتها في المونديال ضد البوسنة في 15 الحالي.



