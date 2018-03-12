اوجييه يتصدر اليوم الثاني

قطع اوجييه، بطل العالم في الموسم الماضي، مسافة المراحل الخاصة ال13 التي اقيمت على مدى اليومين الاولين، بزمن 8ر15ر30ر3 ساعات، وتقدم على النروجي مادز اوستبرغ (سيتروين)، والفنلندي ياري ماتي لاتفالا (فولكسفاغن) الذي تصدر اليوم الاول.واكمل النروجي اندرياس ميكلسن (فولكسفاغن) والبريطاني الفين ايفانز (فورد فييستا) المركز الخمسة الاولى، فيما جاء الاماراتي الشيخ خالد القاسمي (سيتروين) في المركز الثامن. وتراجع لاتفالا الى المركز الثالث بعد ان انفجر احد اطارات سيارته في المرحلة الخاصة الثالثة عشرة.واحرز لتفالا المركز الاول في 5 مراحل خاصة (5 و6 و7 و9 و10)، واوجييه في 4 مراحل (8 و11 و12 و13)، وتقاسم 4 سائقين المراحل الاربع الاولى وهم الفنلندي نيكو هيرفونن (1) والبلجيكي تييري نوفيل (2) والفنلندي يوهو هانينن (3) واوستبرغ (4). وتقام المراحل الاربع الاخيرة لتحديد بطل الرالي.



- ترتيب الخمسة الاوائل:

1- الفرنسي سيباستيان اوجييه (فولكسفاغن) 8ر15ر30ر3 ساعة

2- النروجي مادز اوستبرغ (سيتروين) بفارق 2ر40ر1 دقيقة

3- الفنلندي ياري ماتي لاتفالا (فولكسفاغن) بفارق 5ر01ر2 د

4- النروجي اندرياس ميكلسن (فولكسفاغن) بفارق 8ر37ر2 د

5- البريطاني الفين ايفانز (فورد فييستا) بفارق 3ر24ر4 د

