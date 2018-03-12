البث المباشر
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق

اوجييه يتصدر اليوم الثاني

اوجييه يتصدر اليوم الثاني
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصدر الفرنسي سيباستيان اوجييه (فولكسفاغن) اليوم الثاني من رالي سردينيا المرحلة السادسة من بطولة العالم للراليات.

قطع اوجييه، بطل العالم في الموسم الماضي، مسافة المراحل الخاصة ال13 التي اقيمت على مدى اليومين الاولين، بزمن 8ر15ر30ر3 ساعات، وتقدم على النروجي مادز اوستبرغ (سيتروين)، والفنلندي ياري ماتي لاتفالا (فولكسفاغن) الذي تصدر اليوم الاول.واكمل النروجي اندرياس ميكلسن (فولكسفاغن) والبريطاني الفين ايفانز (فورد فييستا) المركز الخمسة الاولى، فيما جاء الاماراتي الشيخ خالد القاسمي (سيتروين) في المركز الثامن. وتراجع لاتفالا الى المركز الثالث بعد ان انفجر احد اطارات سيارته في المرحلة الخاصة الثالثة عشرة.واحرز لتفالا المركز الاول في 5 مراحل خاصة (5 و6 و7 و9 و10)، واوجييه في 4 مراحل (8 و11 و12 و13)، وتقاسم 4 سائقين المراحل الاربع الاولى وهم الفنلندي نيكو هيرفونن (1) والبلجيكي تييري نوفيل (2) والفنلندي يوهو هانينن (3) واوستبرغ (4). وتقام المراحل الاربع الاخيرة لتحديد بطل الرالي.
   
    - ترتيب الخمسة الاوائل:
    1- الفرنسي سيباستيان اوجييه (فولكسفاغن) 8ر15ر30ر3 ساعة
    2- النروجي مادز اوستبرغ (سيتروين)       بفارق 2ر40ر1 دقيقة
    3- الفنلندي ياري ماتي لاتفالا (فولكسفاغن) بفارق 5ر01ر2 د
    4- النروجي اندرياس ميكلسن (فولكسفاغن)   بفارق 8ر37ر2 د
    5- البريطاني الفين ايفانز (فورد فييستا) بفارق 3ر24ر4 د
 

تصنيف :
كلمات دليلية :

آخر الأخبار

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هكذا ترد ايران على الشائعات حول الطائرة التركية المنكوبة

شاهد.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف!؟

الشرطة البريطانية تفحص مادة مريبة في مقر البرلمان

موسكو: من حق الحكومة السورية ألدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للإرهاب

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الارهابيون في الغوطة الشرقية ...باتت أيامهم معدودة

هكذا رد نائب تركي على تصريحات قرقاش عن "تدخلات تركيا"

احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

الأکثر مشاهدة