قلق اممي على حياة المعتقلين الفلسطينيين

أكثر من سبعين معتقلاً ينازعون بين الموت و الحياة في المستشفيات، و الاهمال الطبي على نطاق واسع كما تقول هيئات أممية.

و أهالي الاسرى لا يردون على الاتصالات خشية من سماع خبر الوفاة.

بان كي مون تحرك لسانه اخيراً، ونطق بعبارة القلق، و كذلك فعلت هيئات الامم المتحدة المعنية، و لكن هل يكفي القلق الأممي؟ و هل يحمي المعتقلين من الموت الوشيك؟

النشطاء الفلسطينيون يتحركون و يطالبون الهيئات الدولية بالتحرك لرفع الظلم عن الاسرى وسط غياب الموقف العربي المتضامن.

- فهل يغير القلق الاممي من الواقع شيئاً؟

- و لماذا لا تتحرك الهيئات الدولية المعنية خصوصا بعد حصول فلسطين على عضوية مراقب رفي الامم المتحدة؟

الضيوف:

حلمي الاعرج - مدير مركز "حريات"

عبد الله حمودة - عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية

مازن الرمحي - رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا