سعوديون يشاركون في سباق بسيارة ثمنها 1.3 مليون دولار

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفريق السعودي شارك في السباق بعربة من طراز "مك لريب بي 1" و التي يتخطى ثمنها الـ 1.3 مليون دولار.

وتتميز هذه السيارة بمحركها التوربيني المزدوج وهي قادرة على الانتقال من سرعة صفر إلى سرعة 60 ميلا في الساعة في أقل من ثلاث ثوان.

وأفادت الصحيفة أن عربة الفريق السعودي حازت إعجاب جميع المشاركين؛ نظرًا لأن تصميمها يشبه تماما سيارة "بات مان" أو الرجل الوطواط التي قدمتها هوليوود في مجموعة أفلام "الفارس الأسود".

يُذكر أن سباق "جمبول" بدأ عام 1999، وهو سباق يمتد لثلاثة آلاف ميل يمر خلالها المتسابقون بأربعة دول في قارتين.

وتشارك في هذا السباق 120 سيارة فارهة من طراز رولز رويس وفيراري وبورش ولامبورغيني وبات موبيل.

وبحسب الصحيفة، فإن جميع هذه السيارات تصطف عند شاطئ ميامي بالولايات المتحدة لتنطلق منه لسباقها. ومن المنتظر أن يجتاز المتسابقون ولايات فلوريد وجورجيا وشمال كاليفورنيا ونيويورك.

وفي نيويورك سيتم نقل المتسابقون وعرباتهم بطائرات خاصة إلى مدينة إدنبرغ البريطانية ليستكملوا سباقهم الذي من المفترض أن ينتهي في مدينة برشلونة الإسبانية بعد أن ينجح المتسابقون في تجاوز لندن وباريس بسياراتهم.