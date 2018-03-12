ظريف: ثبت للجميع فشل سياسة الحظر على ايران

جاء ذلك خلال استقباله في طهران اليوم الاحد، رئيسة برلمان سنغافورة حليمة يعقوب، لافتاً الى التأثير السلبي جداً لبعض اجراءات الحظر اللاانسانية ومن ضمنها في المجالات الدوائية والطبية والعلمية المفروضة من قبل الغرب ضد الجمهورية الاسلامية في ايران.

واشار ظريف الى جولة المفاوضات النووية الجديدة بين ايران ومجموعة "5+1" للوصول الى الاتفاق النهائي، واعرب عن ثقته عبر ازالة بعض القيود الموجودة من تحقيق قفزة في التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري على الصعيد الخارجي، واضاف، ان ايران وسنغافورة يمكنهما في ضوء الطاقات والامكانيات الاقتصادية الجيدة التي تمتلكانها، اقامة تعاون جيد في هذا المجال.

واشار وزير الخارجية الايراني الى مكانة البرلمانات كرمز وممثل لارادة الشعوب، مؤكدا ضرورة المزيد من استثمار الطاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية وزيادة لقاءات وزيارات مسؤولي البلدين لتعزيز العلاقات الودية بين ايران وسنغافورة في مختلف المجالات.

واستعرض الوزير ظريف طاقات ايران الكثيرة والمتنوعة في المجال الاقتصادي وكذلك تحقيق انجازات ممتازة في المجالات العلمية والتكنولوجية رغم فرض بعض القيود والتضييقات من جانب الغرب، وقال: لقد ثبت اليوم للجميع فشل أداة الحظر والضغوط لوقف مسيرة التنمية والتقدم في ايران، معتبراً ان الحظر افضى فقط الى تعزيز الاتكاء على الذات والاعتماد على الامكانيات والطاقات الداخلية في ايران.

ولفت ظريف الى حجم التنمية ورفع المستوى العلمي والجامعي للبلاد خاصة توفير امكانية التحصيل العلمي العالي للشباب بعدالة خاصة للفتيات والسيدات، معلنا استعداد ايران للتعاون في المجال العلمي والجامعي وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين وكذلك تنفيذ المشاريع العلمية والبحثية المشتركة فضلا عن التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

من جانبها، اعربت رئيسة برلمان سنغافورة خلال اللقاء عن سرورها لزيارتها الى طهران واشارت الى المحادثات الجيدة جدا التي اجرتها مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وسائر المسؤولين في البلاد وقالت: ان برلماني البلدين يمكنهما اداء دور مؤثر جدا في دعم مسيرة تعزيز وتسهيل العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.

واشارت حليمة يعقوب الى العلاقات الطيبة والودية بين البلدين، معربة عن الامل بان تقترن المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة "5+1" بالنجاح في مسار تحقيق مصالح ومطالب الحكومة والشعب الايراني، و"ان نشهد من خلال ازالة بعض العقبات تعزيز وتنمية التعاون بين سنغافورة وايران خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية".

كما رحبت رئيسة برلمان سنغافورة بتعزيز وتطوير العلاقات الثقافية والحضور المتبادل للبلدين في المهرجانات الثقافية والفنية التي تقام فيهما، وكذلك رفع مستوى التعاون في القطاعات العلمية والجامعية بين الجانبين.