امير قطر يهنئ السيسي على تولي رئاسة مصر

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم بعث ببرقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، أرسل برقية إلى السيسى أعرب فيها عن تهانيه لتوليه رسميا رئاسة البلاد.

وادى السيسي اليوم الاحد اليمين الدستورية كرئيس لمصر لولاية مدتها 4 سنوات امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بعد قرابة عام من عزل الرئيس محمد مرسي، ووقع بعد ذلك مع الرئيس المنتهية ولايته عدلى منصور، على وثيقة تسليم السلطة، التى تعد الأولى من نوعها فى التاريخ السياسى المصرى .

