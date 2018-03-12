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صحيفة بريطانية:

قادة طالبان المفرج عنهم.. من السجن إلى حياة البذخ في قطر

قادة طالبان المفرج عنهم.. من السجن إلى حياة البذخ في قطر
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

بعد أيام على صفقة تبادل العريف الأميركي بوي برغدال بخمسة من قادة حركة طالبان الأفغانية، يعيش هؤلاء الرجال اليوم حياة مترفة وفاخرة في العاصمة القطرية التي يبدو أنها ستنسيهم حياة التقشف والفقر في أفغانستان.

ونقل موقع "ايلاف" عن صحيفة الـ"تليغراف" التي سلطت الضوء على الحياة المترفة التي يعيشها القادة الخمسة لحركة طالبان الافغانية الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً، والتي وصفتهم الصحيفة بأنهم "أسوأ الأسوأ" في حركة طالبان، الأمر الذي يثير سخط الكثير من الدول حيث يتمتع هؤلاء بحياة "خمس نجوم" في العاصمة القطرية الدوحة.

الرجال الخمس - المتهمين بمجازر خلفت الآلاف من القتلى في أفغانستان والشرق الأوسط -  يعيشون اليوم بحرية بعد أن انتقلوا من غوانتانامو إلى حي المعيذر على مشارف العاصمة القطرية، كجزء من صفقة مثيرة للجدل لتبادل الأسرى مع جندي أميركي يعتقد أنه نفسه هرب من الخدمة العسكرية.

حي المعيذر في الدوحة هو أحد الأحياء الفخمة الذي يتميز بمنازله التي تشبه القصور والمجهزة بشكل كامل ومحاطة بالحدائق والأسوار والسيارات الفخمة، حيث يحصل قادة طالبان على أعلى درجات الرعاية في الدوحة، كما أنهم يتمتعون بأعلى درجات الرفاهية في المنازل الفخمة والمكيفة والسيارات الحديثة.

وانتقل قادة طالبان المفرج عنهم إلى الدوحة بجهود المسؤولين الحكوميين القطريين مقابل الإفراج عن الرقيب بوي بيرغدال (28 عاماً) الذي كان محتجزاً في أفغانستان لمدة خمس سنوات.

ونقلت الصحيفة الـ"تليغراف" عن مصدر رفض الكشف عن اسمه قوله، "ان الرجال الخمس يحصلون على رعاية طبية ونقاهة تعوضهم عن فترة اعتقالهم الطويلة، على الرغم من أنهم التزموا الصمت ولم يكشفوا عن مقر إقامتهم الجديد".

ويبدو أن القيادة القطرية تحرص على الحفاظ على سرية مقر إقامتهم الجديد، وربما بإيعاز من الإدارة الأميركية التي لم تنشر التفاصيل الكاملة لصفقة التبادل.

مع ذلك، أكد أحد مصادر طالبان في الدوحة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان القادة الخمس "يسكنون في حي المعيذر ويستريحون مع عائلاتهم الذين انضموا اليهم في المنازل الفخمة".

واكدت الصحيفة، ان هناك أيضاً عشرات من كبار قادة وأعضاء حركة طالبان الذين يعيشون في البلاد لكنهم يبقون بعيداً عن الأنظار.

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