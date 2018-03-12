إيران تتسلم قريباً الدفعة السادسة من أرصدتها المجمدة

وأضاف سيف اليوم الأحد على هامش افتتاحية المعرض الدولي السابع للبورصة و البنوك والتأمين أنه وفقاً لاتفاق جنيف فتبلغ كل دفعة يتم تسليمها لإيران من أرصدتها المجمدة نحو 500 مليون دولار.

وقال إن إيران حرة في شراء ماتشاء من بضائع لاتشملها العقوبات.

وأوضح أنه تم تسليم نحو مليارين و 550 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة لإيران في إطار اتفاق جنيف.

و كان من المقرر أن يتم تسليم الدفعة السادسة من الأرصدة الإيرانية إلى البنك المركزي قبل أسبوعين.

وتم حتى الآن تسليم مايبلغ مليارين و550 مليون دولار من إجمالي 4مليارات و200ألف دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة لإيران.

وقد تم توقيع اتفاق جنيف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع مجموعة 5+1.