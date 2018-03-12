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إيران مركز الاستقرار والتنمية وجسر الربط الاقتصادي بين تركيا والشرق

إيران مركز الاستقرار والتنمية وجسر الربط الاقتصادي بين تركيا والشرق
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أشار مساعد الشؤون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حميد أبوطالبي إلى الزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس حسن روحاني إلى تركيا يوم غد الإثنين، وقال أن إيران مركز الاستقرار والتنمية وجسر الربط الاقتصادي لتركيا مع الشرق.

ولفت أبوطالبي في تغريدة له في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن لإيران وتركيا حساسيات جيوسياسية خاصة وأن إيران مركز الاستقرار والتنمية وجسر الربط الاقتصادي لتركيا مع الشرق وأن تركيا تعتبر جسراً رابطاً مع أوروبا، وأضاف: إن البلدين يعتبران عمودين أساسيين للعالم الإسلامي في اكتساب أسواق تجارة السلع الحلال والتنمية والصناعة في العالم الإسلامي.
وأضاف سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية في إيران الجديد لدى منظمة الأمم المتحدة، أن الرئيس روحاني سيدعو خلال الزيارة القطاع الخاص وتجار البلدين ليعملوا عبر تولي هذه المسؤولية الجسيمة على الرقي بالمكانة الاستراتيجية للبلدين في المنطقة.
وتابع أبوطالبي: إن الوفد المرافق لروحاني يعتبر الوفد الأكثر تخصصاً في تاريخ لقاءات البلدين خلال العقود الأخيرة في المنطقة كلها.
وأكد السفير الإيراني الأسبق في أستراليا وإيطاليا بأن المسؤولين الأتراك يدركون جيداً أهمية هذا الوفد وهذه الزيارة، وأضاف: إن اجتماع المجلس الأعلى للتعاون بين إيران وتركيا يعد تطوراً مهماً في استراتيجية العلاقات بين البلدين وذلك في ظل مشاركة نصف التشكيلة الوزارية ورئاسة رئيسي البلدين.
بناء على ذلك فقد طرح أبوطالبي بصورة ما مقترح استحواذ سوق تجارة السلع الحلال بواسطة تجارة ورجال أعمال القطاع الخاص في البلدين.

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