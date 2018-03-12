الفيفا يبيع 3 ملايين تذكرة لمباريات المونديال

وفي بيان، نشر عقب اجتماع الخميس الذي شارك فيه أيضاً وزير الرياضة البرازيلي ألدو ريبيلو، أبدى "الفيفا" سعادته بالنجاح التجاري لهذا المونديال، ولم يشر إلى التأخر الكبير في أعمال الإنشاءات، الذي يؤثر كذلك على استاد أرينا كورينثيانز، الذي يستقبل في غضون أسبوع مباراة الافتتاح بين البرازيل وكرواتيا.

وقال بيان الاتحاد الدولي إن "الترقب الدولي الكبير للحدث الضخم يتضح جلياً في طلب 11 مليون تذكرة، مقابل 1.3 مليون مقعد متوفر فحسب. إجمالاً، تم إلى الآن بيع مليونين و961 ألفاً و911 تذكرة، من بينها 2.2 مليون بيعت مباشرة عبر موقع الفيفا".

وبالنسبة للسكرتير العام للفيفا جيروم فالكه، فإن النجاح التجاري يعزى إلى أن "كل مشجع يحلم بمشاهدة مباراة لكأس العالم، في البلد المتوج باللقب خمس مرات".

وقال فالكه: "لم يسبق أن بيع مباشرة كل هذا العدد إلى الجمهور، الأمر الذي نراه شديد الأهمية، فعدد الطلبات على مباراتي الافتتاح والنهائي تضاعف عشر مرات".