روحاني يهنئ الاسد لفوزه في الانتخابات السورية

وقال الرئيس روحاني في بيانه: ان نجاح الانتخابات الرئاسية في سوريا تعكس رغبة الشعب المقاوم في الحضور على الساحة السياسية وتقرير مصيره، معرباً عن سروره لانتصار الشعب السوري في السيادة الشعبية، واعتبرها خطوة واعدة في اتجاه الديمقراطية، مهنئاً بشار الاسد لاعادة انتخابه رئيساً لسوريا.

من جانبهم، أصدر 230 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي الايراني بيانا هنأوا فيه بفوز بشار الاسد في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، واعلنوا دعمهم لهذه العملية الانتخابية.

واكد النواب في بيانهم اليوم الاحد، ان الشعب السوري قد احبط مخطط الاعداء في هذه الانتخابات واضافوا، ان الانتخابات السورية كانت استعراضا للقدرة السياسية للحكومة والشعب السوري في مواجهة اميركا وحلفائها.

واوضحوا، ان الانتخابات السورية اظهرت ان الازمة المفتعلة في سوريا ليس لها حل سوى الحل السياسي وهذا الحل السياسي يتعين ان يرتكز على ارادة الشعب السوري وعبر اصواته.

واشار البيان انه وبعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على فرض هذه الازمة ضد الشعب السوري وقتل عشرات الالاف من ابناء الشعب السوري الابرياء، فان على اميركا وحلفائها ان تتحمل مسؤوليتها امام الرأي العام العالمي، ومن حق الشعب السوري ان يطالب بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به من الدول التي ارسلت الارهابيين الى سوريا وزودتهم بالسلاح والمال.

واعرب نواب مجلس الشورى الاسلامي عن املهم بان يشكل هذا التطور السياسي المهم بداية للحد من ارسال الاسلحة وانهاء الازمة وبدء عمليات البناء في سوريا.

وناشد نواب المجلس، الحكومة الايرانية بالوقوف الى جانب الشعب السوري كما في السابق لاقرار السلام في المنطقة ومكافحة الارهاب.

يذكر إن بشار الأسد حصل على ۸۸.۷ في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد ليفوز بولاية رئاسيه ثالثة.