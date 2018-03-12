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إيران تزيد إنتاج الخام والسوائل الغازية إلی 5.7 مليون برميل حتی 2017

إيران تزيد إنتاج الخام والسوائل الغازية إلی 5.7 مليون برميل حتی 2017
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

توقع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم (الأحد) رفع مستوی إنتاج النفط والسوائل الغازية في البلاد إلی 5.7 مليون برميل يوميا حتی نهاية عام 2017.

وتابع في تصريحاته خلال حضوره في مجلس الشوری الإسلامي الإيراني بأن رفع مستوی إنتاج الخام والسوائل الغازية في ظل رفع مستوی إنتاج النفط من الميادين المشتركة يعتبر من برنامج وزارة النفط لتحقيق سياسات إيران في مجال إقتصاد المقاومة.

وأضاف بأنه يجب أن نرفع حجم إنتاجنا من الميادين المشتركة في غرب نهر كارون إلی 700 ألف برميل يوميا مشيراً إلی أننا نسعی لرفع مستوی إنتاج النفط حتی نهاية 2017 بحجم 700 ألف برميل من الخام يوميا.

ولفت إلی أنه نقدر علی رفع إنتاج السوائل الغازية بحجم مليون برميل يوميا حيث يمكن تصدير 2.5 مليون برميل من فائض إنتاج النفط والسوائل الغازية معرباً عن أمله في أن يرتفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي في إيران إلی ألف مليون متر مكعب يومياً حتی السنوات الـ4 المقبلة لتصدير زهاء 80 مليون متر مكعب منه سنويا.

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