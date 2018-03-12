إيران تزيد إنتاج الخام والسوائل الغازية إلی 5.7 مليون برميل حتی 2017

وتابع في تصريحاته خلال حضوره في مجلس الشوری الإسلامي الإيراني بأن رفع مستوی إنتاج الخام والسوائل الغازية في ظل رفع مستوی إنتاج النفط من الميادين المشتركة يعتبر من برنامج وزارة النفط لتحقيق سياسات إيران في مجال إقتصاد المقاومة.

وأضاف بأنه يجب أن نرفع حجم إنتاجنا من الميادين المشتركة في غرب نهر كارون إلی 700 ألف برميل يوميا مشيراً إلی أننا نسعی لرفع مستوی إنتاج النفط حتی نهاية 2017 بحجم 700 ألف برميل من الخام يوميا.

ولفت إلی أنه نقدر علی رفع إنتاج السوائل الغازية بحجم مليون برميل يوميا حيث يمكن تصدير 2.5 مليون برميل من فائض إنتاج النفط والسوائل الغازية معرباً عن أمله في أن يرتفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي في إيران إلی ألف مليون متر مكعب يومياً حتی السنوات الـ4 المقبلة لتصدير زهاء 80 مليون متر مكعب منه سنويا.