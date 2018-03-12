سفينة تقل أسلحة كيماوية سورية تبحر إلى مواقع تدميرها

وقالت المنظمة، في بيان، إن "السفينة النروجية تايكو، التي تشارك في العملية البحرية الدولية لنقل الأسلحة الكيماوية السورية أبحرت اليوم إلى فنلندا والولايات المتحدة لتسليم حمولتها من الأسلحة بهدف تدميرها في هذين البلدين".

وأكّدت المنظمة، التي مقرّها في لاهاي، أن هذا الإبحار "تمّ انسجاماً مع برنامج السفينة تايكو الزمني، وقد تم إبلاغ الأمر إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

في المقابل، لا تزال السفينة الثانية الدنماركية أرك فوتورا، في مكانها، لتولّي أمر آخر الأسلحة الكيماوية، التي أعلنتها الحكومة السورية ولم يتم تسليمها حتى الآن.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد أوزمجو، في البيان "لا نزال نركز على آخر كميات الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، ونحضّ السلطات السورية على إنجاز تسليمها في أسرع وقت".

وتقول السلطات السورية من جهتها، ان المواد السامة موجودة في موقع واحد لكن نقلها غير ممكن لاسباب امنية.