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فرق الانقاذ تحاول الوصول الى ضحايا الفيضانات في افغانستان

فرق الانقاذ تحاول الوصول الى ضحايا الفيضانات في افغانستان
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

حاولت فرق الانقاذ الاحد الوصول الى منطقة جبلية شمال افغانستان تشهد فيضانات خطيرة اودت بحياة 80 شخصا على الاقل ودمرت قرى ومزارع باكملها.

ويبدو ان عدد المفقودين كبير بينما تخشى سلطات منطقة كذركاهي نور في ولاية بغلا ان تكون حصيلة الضحايا اكبر بسبب الفيضانات التي حدثت بعد امطار غزيرة اوقعت ثمانين قتيلا وفقا لقائد الشرطة المحلية جويد بشارات.

وقال بشارات ان المنكوبين "فقدوا كل شيء، منازلهم وممتلكاتهم وحقولهم وماشيتهم ولم يعد لديهم اي شيء"، مضيفا "انهم يحتاجون الى مياه للشرب وغذاء واغطية وخيم".

واضاف بشارات ان العائلات المتضررة لم تحصل على اي مساعدة من الحكومة المركزية او وكالات الاغاثة.

وحشد الجيش لتقديم المساعدات للمنكوبين الذين لجأ كثيرون منهم الى قمم التلال. لكن المياه ادت الى اغلاق الطرق مما يعقد نقل المساعدات. وارسلت مروحيتان لالقاء مواد غذائية من الجو.

وقال النائب عن بغلان عبيد الله رامين ان "الفيضانات دمرت تسعة كيلومترات من الطرق ونحاول تقديم المساعدة من الجو". واضاف ان "اجهزة الطوارئ وزعت المساعدات لكن هذا غير كاف".

واضاف "اجهزة الاغاثة وزعت المساعدات لكنها غير كافية".

وصرح نائب رئيس وكالة ادارة الكوارث ان المنكوبين تلقوا مواد غذائية وادوية، موضحا ان "مساعدات اضافية في طريقها اليهم".

وفي كابول، عبر الرئيس الافغاني حميد كرزاي عن "حزنه العميق" لسقوط ضحايا، وطلب من السلطات المعنية ان تبذل ما في وسعها لمساعدة السكان المنكوبين جراء الكارثة، كما ورد في بيان اصدرته الرئاسة الافغانية.

وهذه الفيضانات التي ضربت المنطقة فجأة ولا تستطيع المنازل الهشة مقاومتها، شائعة في موسم الامطار في الربيع في شمال البلاد.

وتضررت اكثر من 19500 عائلة في افغانستان في الاسابيع الاخيرة جراء الفيضانات التي ادت الى تدمير نحو ثمانية الاف منزل ومقتل 175 شخصا، كما ذكر مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

وفي بداية ايار/ مايو، دمرت انزلاقات للتربة ناجمة عن الامطار قرية اب باريك واسفرت عن 300 قتيل على الاقل في ولاية بدخشان المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان.

واثارت هذه الكارثة تعاطفا كبيرا من المجموعة الدولية، فيما وعد الرئيس الافغاني ببناء منازل جديدة للعائلات ال700 التي فقدت منازلها.

وغالبا ما تحصل فيضانات وانزلاقات تربة خلال فصل الربيع الممطر في افغانستان وخصوصا الولايات الشمالية.

وقد حصلت هذه الفيضانات بين دورتين من الانتخابات الرئاسية لانتخاب خلف للرئيس حميد كرزاي.

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