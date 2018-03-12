باروزو يؤكد من الاراضي المحتلة ضرورة دعم المصالحة الفلسطينية

وقال باروزو في مؤتمر للامن في مدينة هرتزاليا الساحلية "من اجل التوصل الى اتفاق تسوية مستقبلي ولتشكيل حكومة شرعية تمثيلية، يجب دعم المصالحة بين الفلسطينيين".



ولم يلتزم كيان الاحتلال الاسرائيلي بتعهداته بعدما رفض رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي اطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ اكثر من ثلاثين عاما وكذلك مواصلة بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.



كما دعا باروزو كيان الاحتلال والفلسطينيين الى التحلي ب"الشجاعة السياسية" لاتخاذ خطوات حاسمة "والرهان على التسوية".



وقال ان "الوضع الراهن قد يبدو اكثر امانا من الناحية السياسية على الامد القصير، ولكن لا يمكن ان يؤدي الى مكاسب على الامد البعيد".



وشدد على ان "الامن لاسرائيل واقامة دولة للفلسطينيين هما واجبان اخلاقيان بالنسبة للمجتمع الدولي"، مؤكدا ان "التسوية ضرورة في المنطقة".