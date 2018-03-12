الجيش الباكستاني يعلن استعادة السيطرة على مطار كراتشي

وقال المتحدث باسم الجيش الميجور جنرال عاصم باجوا في تغريدة في تمام الساعة 04:35 (11:35 تغ الاحد) ان "المنطقة آمنة. ما من اضرار لحقت بالطائرات. الحريق الذي شوهد في الصور لم يكن في طائرة بل في مبنى وقد اخمد الان. لم يتأذ اي من المنشآت الحيوية" في مطار جناح الدولي.



واضاف انه في المحصلة تمت تصفية 10 مهاجمين في تبادل اطلاق النار الذي دار بينهم وبين قوات الامن التي ضبطت كل الاسلحة والذخائر التي كانت بحوزة هؤلاء من رصاص وصواريخ وقذائف مضادة للدروع.



واتبع الضابط تغريدته بتغريدة اخرى قال فيها انه "سيتم اجراء عملية تمشيط احترازية بعد طلوع النهار. سيتم تأمين المطار بحلول منتصف النهار واعادة تسليمه الى هيئة الطيران المدني وجهاز امن المطار. تحيا باكستان".



وقاد الجيش عملية القضاء على المهاجمين بالتعاون مع القوات شبه العسكرية والشرطة وجهاز امن المطار.



وباعلانه هذا يكون الجيش قد وضع حدا للمخاوف التي سرت من احتمال ان يتحول الهجوم على "مطار جناح الدولي" الى حصار طويل الامد لاكبر مطار في باكستان، مثلما حصل في هجمات سابقة استهدفت في السنوات الاخيرة منشآت حساسة مماثلة.