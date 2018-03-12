البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

فابيوس في الجزائر في زيارة محورها الامن في منطقة الساحل

فابيوس في الجزائر في زيارة محورها الامن في منطقة الساحل
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

بدأ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاحد زيارة للجزائر تستمر يومين تتمحور خصوصا حول الازمة في منطقة الساحل التي يعد الجنوب الجزائري جزءا منها.

ويرافق رئيس الدبلوماسية الفرنسية وفد يضم برلمانيين ونحو عشرين رئيس مؤسسة كون هذه الزيارة تكتسي ايضا بعدا اقتصاديا.

واشاد فابيوس قبل مغادرته باريس في تصريح للقناة الفرنسية "اي تيلي" "بالموقف المثالي" للجزائريين في ما يخص الامن في منطقة الساحل، مضيفا ان "التعاون (بيننا) جيد".

وقال "انها زيارة صداقة وتعاون لثلاثة اهداف. هدف اقتصادي، ثم سنتحدث عن الامن و(...) تنقل الاشخاص" بين الجزائر وفرنسا التي تعيش فيها جالية جزائرية كبيرة.

وفي الشق الاقتصادي تعتبر فرنسا ثاني مزود للجزائر بعد الصين. وتحتل الشركات الفرنسية المرتبة الاولى في الاستثمارات خارج النفط والغاز.

وخلال الزيارة سيلتقي فابيوس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، كما سيجري محادثات مع وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.

وفي مؤتمر صحافي عقده فابيوس ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة اثر المحادثات التي جمعتهما، حيا الوزير الفرنسي دور الجزائر "في احلال السلام في مالي وكل المنطقة".

وقال "تحليلات الجزائر وفرنسا متطابقة حول القضايا الجهوية. نحن دولتا سلام تعملان من اجل السلم والامن ومتمسكتان بتطوير المنطقة وكل القارة الافريقية".

وبخصوص الوضع في ليبيا دعا وزير الخارجية الفرنسي الى "ايجاد نوع من الاستقرار في هذا البلد ويجب الاهتمام بقضايا الامن".

وتابع "الوضع في ليبيا يمثل خطرا على ليبيا والدول المجاورة". 

ومن جهته اكد لعمامرة ان الجزائر تبذل جهودا كبرى من اجل تامين حدودها من المسلحين من التسلل الى اراضيها.

وقال " ان المجهودات التي يبذلها الجيش ومصالح الامن الاخرى من اجل تامين الحدود، جبارة. لقد بذلنا فعلا اقصى جهد ممكن لنكون متاكدين اننا نراقب هذه المناطق الواسعة"

وتربط الجزائر اكثر من ستة الاف كيلومتر من الحدود البرية مع تونس وليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا والمغرب.

روابط ذات صلة

الجزائر ترفض اقامة قاعدة جوية امريكية على اراضيها

كيري في المغرب بعد زيارة مثيرة للجدل في الجزائر

آخر الأخبار

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

الأکثر مشاهدة