رئيس منظمة الانتربول يدعو الى مساعدة دولية لقوات الامن اليمنية

وتطرق نوبل خلال هذه الزيارة الاولى له الى اليمن الى امكان تقديم مساعدة اساسية الى الشرطة اليمنية تشمل على سبيل المثال وسائل التصوير واخذ بصمات المجرمين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة.



وقال رئيس الانتربول وفق البيان "ان اليمن بحاجة ماسة الى دعم المجتمع الدولي للسيطرة على مناطقه البحرية ومحاربة الارهاب".



وقال ان زيارته تاتي بعد الاعلان عن غرق نحو ستين مهاجرا غير شرعي في الحادي والثلاثين من ايار/ مايو الماضي قبالة الشواطىء اليمنية ما اعتبر "اسوأ كارثة بحرية هذا العام في المنطقة".



واشاد نوبل بجهود اليمن في محاربة القرصنة البحرية مشيرا الى ان اكثر من 120 قرصانا صوماليا مثلوا امام القضاء اليمني خلال السنوات القليلة الماضية.



كما ذكر نوبل ايضا بان المدبر الاساسي عام 2000 للاعتداء في مرفأ عدن على المدمرة الاميركية "يو اس اس كولت" ما ادى الى مقتل 17 جنديا اميركيا، تمكن من الفرار من سجن عسكري ولا يزال طليقا.



وكان حكم على جمال احمد البدوي بالسجن 15 عاما وهو موضع ملاحقة حاليا من قبل الانتربول.



وختم رئيس الانتربول قائلا "ان الجرائم التي يواجهها اليمن يوميا مثل الارهاب والقرصنة البحرية ترتدي طابعا عالميا ومن الضروري ان يحصل على مساعدة هو بامس الحاجة اليها، وتراوح بين التكنولوجيا المتقدمة والتجهيزات البديهية مثل مولدات الكهرباء لابقاء مراكز الشرطة مفتوحة".