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الرئیس روحاني یصل الی انقرة

الرئیس روحاني یصل الی انقرة
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

وصل الرئیس حسن روحاني صباح الاثنین الی انقرة علی رأس وفد رفیع المستوی لاجراء محادثات مع المسؤولین الاتراك.

و کان فی استقبال الرئیس روحاني في مطار انقرة وزیر التنمیة الترکي جودت یلماز وعدد من مسؤولي الخارجیة الترکیة ورئیس بلدیة انقرة ملیح غوكتشك و كذلك سفیر ایران لدی انقرة علي رضا بیكدلي.

ومن المقرر أن یلتقي الرئیس روحاني خلال هذه الزیارة التي تستغرق یومین، نظیره الترکي عبدالله غول ورئیس الوزراء رجب طیب اردوغان.

وسیشارك الرئیس روحاني في مأدبة الغذا والعشاء التي سیقیمها رئیس الوزراء والرئیس الترکي علی شرفه.

کما سیتم خلال هذه الزیارة التوقیع علی عدد من الوثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة وكذلك في مجال الانتاج المشترك للافلام السینمائیة الی جانب التعاون في قطاع السیاحة والجمارك والبرید.

وكان الرئيس روحاني اكد قبيل مغادرته العاصمة الايرانية أهمية الموقع الجيوسياسي لايران وتركيا في المنطقة، والذي بامكانه ربط الخليج الفارسي بالبحر الابيض المتوسط، معتبرا العلاقات بين البلدين فائقة الاهمية لتنمية المنطقة كلها.

وقال الرئيس روحاني في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته طهران: اننا في الحقيقة يمكننا بسهولة ربط الخليج الفارسي وبحر عمان بالبحر الابيض المتوسط او المحيط الهندي بالمحيط الاطلسي، ومن هنا فان العلاقات بين البلدين تحظى باهمية فائقة لتنمية المنطقة كلها.
واشار الرئيس الايراني، الى العلاقات السياسية والاقتصادية الجيدة بين جمهورية ايران الاسلامية وتركيا خلال الاعوام الاخيرة، مؤكدا اهتمام الحكومة بتطوير العلاقات مع الدول الجارة وقال انه تم التخطيط منذ الايام الاولى (لتولي الحكومة الايرانية الجديدة مهامها) لزيارة كبار المسؤولين الاتراك الى طهران.
ونوه الى زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى طهران سابقا واضاف، انه تم التوقيع خلال تلك الزيارة على وثائق للتعاون بين البلدين وجرى البحث في مجال تطوير العلاقات وتقرر مواصلة البحث فيها خلال زيارتنا الى تركيا.
واوضح بانه سيتم البحث خلال الزيارة بشان العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية خاصة النفط والغاز والكهرباء، فضلا عن قضايا كالطرق والجمارك والسياحة والثقافة الى جانب التوقيع على وثائق للتعاون السياسي والامني.
ولفت الرئيس الايراني الى انه جرى الاتفاق خلال زيارة اردوغان الى طهران على التطوير النوعي للعلاقات الثنائية واضاف، انه سيتم خلال الزيارة عقد اول اجتماع للجنة المشتركة العليا المؤلفة من وزراء ايرانيين واتراك للبحث في القضايا المهمة للبلدين.
وقال، ان هذا الامر يعني توفر ارادة مهمة لدى ايران وتركيا لتنمية العلاقات الشاملة بينهما.
واشار الى مجاورة البلدين للعراق ومجاورة تركيا لسوريا وقال، لحسن الحظ فقد شهدنا خلال الاشهر الاخيرة تطورات ايجابية في المنطقة ما يستوجب البحث في هذا المجال.
واشار الى البحث في قضايا منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفلسطين واضاف، انه سيتم خلال الزيارة ايضا البحث في قضايا دولية.
واكد الرئيس روحاني بان من اهداف جمهورية ايران الاسلامية مكافحة العنف والتطرف والارهاب وقال، اننا نتباحث مع الدول الصديقة في هذا المجال من اجل ارساء التعاون الميداني واجراء التنسيق اللازم بين البلدين حيث سيتم البحث خلال الزيارة بشان مكافحة الارهاب والعنف.

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