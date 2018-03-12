روحاني وغول يؤكدان ضرورة التعاون لوقف النزاعات بالمنطقة

وقال روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي عبد الله غول الاثنين، إن طهران ستجعل من مواجهة التطرف والصراعات الطائفية والإرهاب هدفها الرئيس، واضاف أن ايران وتركيا عازمتان على محاربة التطرف والارهاب، مشددا على ضرورة انهاء النزاع في سوريا واحترام نتائج الانتخابات الرئاسية.

واشار روحاني الى ان المنطقة تعاني العديد من الازمات وايران وتركيا مصرتان على حلها وقال : نريد ان يكون الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

من جهة اخرى، قال الرئيس الايراني ان ايران تتطلع الى تنمية العلاقات مع تركيا في كافة الاصعدة وقال ان تنمية العلاقات بين البلدين تصب في مصلحة جميع دول الجوار والمنطقة.

واعرب الرئيس روحاني عن امله بان تكفل زيارته الى تركيا تحقيق المصالح الثنائية واضاف: نتطلع لتوظيف الامكانات التي تتوفر عليها ايران وتركيا بشكل جيد، فضلا عن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

واشار الرئيس روحاني الى ان علاقات تاريخية تجمع بين البلدين وقال: نسعى لتطوير العلاقات الثنائية في كافة الاصعدة، لان تنمية العلاقات الثنائية تصب في مصلحة دول الجوار وبلدان المنطقة اجمع.

من جانبه، اكد الرئيس التركي عبد الله غول ان بلاده تطمح الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين طهران وانقرة الى 30 مليار دولار وقال: ان تطوير العلاقات بين تركيا وايران يترك آثاره على المنطقة برمتها.

واشار الى انه بحث مع الرئيس روحاني التعاون بين ايران وتركيا على صعيد مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة منوها الى ان وجهات نظر البلدين متفقة بشان الكثير من القضايا الدولية والاقليمية، معربا عن تاييد بلاده للبرنامج النووي الايراني السلمي .

كما قال غول في ختام مباحثاته مع روحاني إن أنقرة ترغب بإنهاء المعاناة في المنطقة عبر الجهود المشتركة للبلدين.

هذا ووقعت ايران وتركيا بحضور رئيسيها حسن روحاني وعبدالله غول في انقرة، على 10 وثائق للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتضم وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها انتاج الافلام السينمائية بصورة مشتركة والتبادل في الشؤون الثقافية والعلمية والتعليمية واتفاق حول التراث الثقافي والتعاون في القطاع البريدي وتعاون مؤسسات المواصفات القياسية وملحق الاتفاقية الجمركية ووثيقة التعاون في شؤون تسجيل النفوس لرعايا البلدين ووثيقة الاستثمارات في كلا البلدين.

