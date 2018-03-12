البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

روحاني وغول يؤكدان ضرورة التعاون لوقف النزاعات بالمنطقة

روحاني وغول يؤكدان ضرورة التعاون لوقف النزاعات بالمنطقة
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيسان الايراني حسن روحاني و نظيره التركي عبد الله غول ضرورة التعاون المشترك لوضع حد للنزاعات التي تعصف بالشرقِ الأوسط وخاصة في سوريا، وذلك لإعادة الاستقرار الى المنطقة.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي عبد الله غول الاثنين، إن طهران ستجعل من مواجهة التطرف والصراعات الطائفية والإرهاب هدفها الرئيس، واضاف أن ايران وتركيا عازمتان على محاربة التطرف والارهاب، مشددا على ضرورة انهاء النزاع في سوريا واحترام نتائج الانتخابات الرئاسية.

واشار روحاني الى ان  المنطقة تعاني العديد من الازمات وايران وتركيا مصرتان على حلها وقال : نريد ان يكون الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

من جهة اخرى، قال الرئيس الايراني ان ايران تتطلع الى تنمية العلاقات مع تركيا في كافة الاصعدة وقال ان تنمية العلاقات بين البلدين تصب في مصلحة جميع دول الجوار والمنطقة.

واعرب الرئيس روحاني عن امله بان تكفل زيارته الى تركيا تحقيق المصالح الثنائية واضاف: نتطلع لتوظيف الامكانات التي تتوفر عليها ايران وتركيا بشكل جيد، فضلا عن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

واشار الرئيس روحاني الى ان علاقات تاريخية تجمع بين البلدين وقال: نسعى لتطوير العلاقات الثنائية في كافة الاصعدة، لان تنمية العلاقات الثنائية تصب في مصلحة دول الجوار وبلدان المنطقة اجمع.

من جانبه، اكد الرئيس التركي عبد الله غول ان بلاده تطمح الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين طهران وانقرة الى 30 مليار دولار وقال: ان تطوير العلاقات بين تركيا وايران يترك آثاره على المنطقة برمتها.
واشار الى انه بحث مع الرئيس روحاني التعاون بين ايران وتركيا على صعيد مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة منوها الى ان وجهات نظر البلدين متفقة بشان الكثير من القضايا الدولية والاقليمية، معربا عن تاييد بلاده للبرنامج النووي الايراني السلمي .

كما قال غول في ختام مباحثاته مع روحاني إن أنقرة ترغب بإنهاء المعاناة في المنطقة عبر الجهود المشتركة للبلدين.

هذا ووقعت ايران وتركيا بحضور رئيسيها حسن روحاني وعبدالله غول في انقرة، على 10 وثائق للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وتضم وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها انتاج الافلام السينمائية بصورة مشتركة والتبادل في الشؤون الثقافية والعلمية والتعليمية واتفاق حول التراث الثقافي والتعاون في القطاع البريدي وتعاون مؤسسات المواصفات القياسية وملحق الاتفاقية الجمركية ووثيقة التعاون في شؤون تسجيل النفوس لرعايا البلدين ووثيقة الاستثمارات في كلا البلدين.
 

تصنيف :

روابط ذات صلة

الرئيس روحاني يغادر الى تركيا

الرئیس روحاني یصل الی انقرة

آخر الأخبار

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

الأکثر مشاهدة