استقالة الحكومة المصرية والسيسي يجدد تكليف محلب

وقال محلب في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، انه تم تكليفه "باعادة تشكيل الحكومة" من قبل السيسي.

وكانت الحكومة عقدت اجتماعا قصيرا صباح الاثنين لاعداد خطاب الاستقالة الذي قدمه محلب للسيسي غداه تسلمه مهامه رسميا.

وقال رئيس الوزراء في خطاب الاستقالة، الذي اذاعه في بيان رسمي، "انني لأشرف بأن أتقدم ووزراء الحكومة لفخامتكم باستقالتنا لأُفسح الطريق نحو اختيار من ترونه مناسبا لخدمة الوطن واستكمال استحقاقات المرحلة المقبلة".

واكد محلب اكثر من مرة خلال الاسابيع الاخيرة ان حكومته التي شكلت في اذار/مارس الماضي ستضع استقالتها امام الرئيس الجديد بمجرد ان يتولى مهام منصبه.

وادى السيسي اليمين الدستورية الاحد امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا كرئيس لمصر بعد عام تقريبا من اطاحة الرئيس السابق محمد مرسي.

وفي اول خطاب يوجهه للمصريين بعد توليه مهامه رسميا، حذر السيسي من انه "لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ الى العنف" في اشارة واضحة الى جماعة الاخوان المسلمين.

وقال "اتطلع الى عهد جديد يقوم على التصالح والتسامح (..) باستثناء من اجرموا في حقه واتخذوا من العنف منهجا" مشيرا بذلك الى جماعة الاخوان التي اطيح الرئيس المنتمي اليها محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي.

واضاف "اقولها واضحة جلية، من اراقوا دماء الأبرياء وقتلوا المخلصين من ابناء مصر لا مكان لهم في هذه المسيرة".



