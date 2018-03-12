صور:مراهقة تونسية تنضم لمسلحي سوريا وأمها بحالة سيئة

وأضافت فريدة في تصريح لموقع "تونيفيزيون" انها توجهت الى مركز الأمن في المنطقة وأبلغتهم باختفاء ابنتها فتم فتح تحقيق للكشف عن أسباب هذا الاختفاء، غير انه وبعد شهر اتصلت بها ابنتها وابلغتها إنها في مدينة الرقة في سوريا وانها اختارت الانضمام للمسلحين.

وواصلت فريدة حديثها قائلة، لقد حاولت ان اعرف منها الجهة التي ساعدتها على الخروج من تونس خاصة وانها لا تملك جواز سفر غير انه رفضت تقديم اية معلومة.

وأوضحت فريدة ان الاتصالات انقطعت بينها وبين ابنتها منذ قرابة شهر، وان شريط الفيديو لعملية قتل تونسيين على يد مسلحي جبهة النصرة في سوريا أفزعها، ودفعها للحديث للإعلام.

وقالت فريدة التي كانت في حالة نفسية سيئة انها لن تسامح اي شخص ساهم في غسل دماغ ابنتها الوحيدة وإرسالها لاى سوريا، داعية في ذات السياق ابنتها الى العودة الى رشدها والعودة الى تونس لانها لم تعد تقدر اكثر على فراقها خاصة وأنها مريضة وتعاني من مرض القلب.



